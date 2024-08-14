'Путин в шоковом состоянии': РФ не сможет мощно ответить на операцию на Курщине - Самусь

Начальник российского Генштаба Герасимов провалил ситуацию на Курщине, не смог адекватно оценить обстановку и докладывал Путину, якобы все под контролем.

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Путин в шоковом состоянии и не знает, какие команды отдавать, отмечает Самусь/ коллаж: Главред, фото: скрин

У российского диктатора Владимира Путина небольшой инструментарий для ответа на операцию в Курской области. Путин находится в состоянии шока и не знает, какие команды отдавать.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов просто провалил эту ситуацию и показал, что он не может адекватно оценивать обстановку. Герасимов докладывал Путину, что все хорошо и все под контролем, хотя это было на самом деле не так. Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network и эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в эфире "Эспрессо".

"Инструментарий у Путина небольшой, то есть все видели, в каком он состоянии находится, он реально в шоковом состоянии, он не знает, какие команды отдавать, потому что Герасимов, начальник генштаба, просто провалил эту ситуацию. Просто продемонстрировал, что он не может реально адекватно оценивать обстановку и докладывал Путину, что все хорошо, все под контролем и даже последний его доклад в первые дни начала Курской операции, он докладывал, что перешло всего-навсего тысяча украинских военнослужащих, 700 убито, остается остатки, которые бегают по лесам и так далее", - отметил Самусь. видео дня

Он напомнил, что нынешние доклады Герасимова Путину о ситуации на Курщине очень похожи на то, как докладывалось Путину в феврале-марте 2022-го года перед катастрофой, когда российские оккупанты начали бежать из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

На основе различных данных Самусь предположил, что российский диктатор Путин мог поручить контроль над ситуацией в Курской области людям из своего ближайшего окружения.

"Дюмин и Золотов - это ближайшие люди к Путину и была информация, что якобы Путин поручил Дюмину и Золотову координировать как раз контртеррористическую операцию. Разная информация поступает, сейчас они вроде бы опровергают, что Дюмину и Золотову поручили координировать эту контртеррористическую операцию, но фактически сейчас Путин не знает, что делать, то есть Герасимову дана команда продолжать наступление на Донбассе, возможно, Дюмину, Золотову будет поручено координировать контртеррористическую операцию в Курской области, но что делать дальше, если не хватает резервов, он не может даже одну дивизию снять с Донбасса, чтобы как-то нейтрализовать угрозу продвижения украинских сил в Курской области", - отметил эксперт.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Операция в Курской области - последние новости

13 августа сообщалось, что ВСУ освободили 74 населенных пункта на Курщине - Зеленский раскрыл детали операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных направлениях украинские защитники продвинулись от 1 до 3 км и взяли под контроль участок площадью 40 квадратных километров.

В NYT описали последствия для Украины от операции на Курщине. Украина операцией на Курщине, в частности, может пытаться оттянуть российские войска из Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, а также избежать российского наступления на Сумы.

В Forbes сообщили, что авиация ВСУ присоединилась к операции в Курске. Благодаря БПЛА Украина сбила даже несколько российских вертолетов, тогда как артиллерия противника повредила один украинский ЗРК "Бук".

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