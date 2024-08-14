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Косплей на Пригожина: основатель ЧВК в России призвал свергнуть Путина с трона

Даяна Швец
14 августа 2024, 15:38
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Похоже, в РФ зреет новый бунт - основатель российского ЧВК "Паладин" Георгий Закревский выступил против Путина и призвал к свержению власти в России.
Косплей на Пригожина: основатель ЧВК в России призвал свергнуть Путина с трона
У Путина появился новый враг в РФ / коллаж: Главред, фото: gettyimages, скрин с видео

"Пригожин 2.0", "новая сила против Кремля","главный вооруженный бунтарь" - как только не называют основателя российского ЧВК "Паладин" Георгия Закревского в российских соцсетях, распространяя его обращение к военнослужащим РФ с призывами к перевороту в стране-агрессоре.

Закревский решил заявить о себе после смерти главы вагнеровцев. Он пошел на рискованный шаг, чего не делал Пригожин - начал критиковать Путина за "развал армии".

"Раньше Закревский был непубличной фигурой, но теперь явно решил косплеить другого известного владельца ЧВК и зашел сразу с козырей", - писал в ноябре 2023 года Денис Казанский.

видео дня

Что такое ЧВК "Паладин"

ЧВК "Паладин" - это небольшая военная группировка численностью менее 300 человек.

Владельцем частной армии "Паладин" в РФ является Георгий Закревский - его уже успели провозгласить новым Пригожиным.

На группировку впервые обратил внимание украинский блогер Денис Казанский.

Она участвует в войнах в Африке и Сирии. Там также утверждают, что под их "охраной" находится 3 стратегических объекта.

Казанский отмечает, что руководитель этой ЧВК был непубличным и немедийным, но после смерти Пригожина все изменилось.

Украинский журналист Юрий Бутусов также распространил обращение Закревского на своей странице в телеграмм.

Косплей на Пригожина: основатель ЧВК в России призвал свергнуть Путина с трона
Видеообращение Закревского / скрин: https://t.me/ButusovPlus
https://t.me/ButusovPlus/12693

Основатель российского ЧВК "Паладин" сетует, что негативные события в России зашли слишком далеко и пришло время решить все проблемы. По его мнению, "точка невозврата" уже пройдена и пора действовать.

"Обращаюсь к тем, кто находится на линии соприкосновения, к тем, кто в окопах. Вы прекрасно знаете, какое непотребство творится сейчас там... Вы прекрасно знаете те рожи, которые издеваются над вами, над вашими родственниками... Мы призываем всех присоединяться к нашему союзу, чтобы спасти нашу страну. Точка невозврата уже пройдена", - заявил Закревский.

Свержение режима Путина - последние новости

Недавно эксперт Александр Мусиенко описал сценарий падения главы Кремля. Активное сопротивление россиян Путину и путинскому режиму не только возможно, но и уже время от времени происходит в разных формах, считает Мусиенко. Вероятно, диктатора "сбросят подонки с фронта".

Александр Мусиенко также прокомментировал вероятность появления в РФ "нового Евгения Пригожина" и намекнул, кто может возглавить новый мятеж в РФ. Скорее всего, это будет кто-то из тех, кто сейчас на войне.

Руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов вообще заверил, что в Украине "приобретает способности" лидер, который может осуществить мятеж в РФ. Он пояснил, что для организации нового похода на Москву, нужен руководитель на месте.

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