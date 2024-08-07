В Украине уже готовиться лидер, который может осуществить мятеж в РФ - Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что лидер, который сможет организовать новый поход на Москву, уже готовится для этого в Украине.

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/ коллаж: Главред, фото: Википедия, Россми

Во время выступления перед выпускниками KSE руководитель Главного управления разведки объяснил, что, для того, чтобы в России начался новый военный мятеж, нужен лидер на месте, пишет Forbes.

В то же время один из вероятных лидеров, кто бы мог возглавить такое мероприятие, сейчас находится в Украине, но пока приобретает способность.

"Если говорить об условных мятежах этнических групп, для этого нужен лидер на месте. Есть хороший лидер, он находится у нас, но приобретает способность. Тогда можно о чем-то говорить", - заявил Буданов. видео дня

Руководитель ГУР пояснил, что в Киеве знали о подготовке частной военной компании "Вагнера" к мятежу еще за полгода до начала. Однако бунт готовился "очень заранее". Однако, по состоянию на сейчас порывы к такому сценарию в России не наблюдаются.

"Само собой ничего никогда не происходит, бунт вагнеровцев готовился заранее",- заявил Буданов.

По мнению Кирилла Буданова, Пригожина взяли именно за патриотизм. Дело в том, что главарь вагнеровцев был достаточно сложной личностью, ультрапатриотом.

Руководитель ГУР не сомневается, что повар Путина имел в планах зайти в Кремль, в мыслях "шел на самом деле спасать Россию". Но Лукашенко ему объяснил четко: если зайдешь, здесь никто тебя не сможет "обуть".

"Но этим ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Потому что одномоментно ты будешь в Кремле, а номинальное руководство государства - где-то в другом месте. И ты уже не соединишь эту любовь. И он остановился, прислушался к Лукашенко, это он ему говорил", - добавил глава ГУР МО.

Последние заявления Кирилла Буданова

Кроме этого, Буданов назвал, сколько людей нужно для прорыва на войне. Руководитель ГУР признал сложности хода мобилизации в Украине, однако ошибки исправляются.

Более того, Буданов также раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ. По его мнению, спаднаступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.

К слову, по версии The Times, Буданов планировал операцию против "вагнерровцев" в Мали с 2023 года.Также сообщается, что украинский спецназ якобы за последний год принимал участие в операциях против боевиков Вагнера в Судане.

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