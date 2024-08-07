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Переговоры Украины с Россией могут начаться уже в этом году - Золотарев

Анна Косик
7 августа 2024, 14:27
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Хотя Китай и агрессор Россия сейчас пытаются склонить мир и Украину к собственным мирным планам, все может измениться до начала реальных переговоров.
Си Цзиньпин, флаги Украины и России
Китай не заинтересован в территориальной целостности Украины, у него другой интерес в установлении мира / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Многие мировые лидеры, сама страна-агрессор России и даже Украина рассматривают возможность переговоров для достижения мира. Активную роль в этом принимает, в частности, Китай.

Но страна может под предлогом установления мира иметь совсем другие интересы. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, кроме самого Китая, представители Венгрии Виктор Орбан и США Майк Помпео смещают фокус внимания в сторону 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина. Политолог считает, что Китай таким образом пытается показать, что именно Штаты довели ситуацию до войны, не смогли решить проблемы Украины, а вот Пекин наоборот - оказался достаточно сильным, чтобы принести Украине мир.

"Картинка, в которой США - это война, разрушение и диктат, а Китай - это мир и процветание, является лучшей иллюстрацией того, что мир вошел в эпоху глобальной биполярочки. Правда, в Кремле не согласятся и будут рассказывать о полярном мире, но в Пекине думают иначе", - говорит он.

Золотарев отмечает, что Китаю важно показать миру, что уже нет глобального интереса США, ведь амбиции Штатов не подкреплены ни в финансовом, ни в военном, ни в экономическом отношении.

"Китайскую народную республику не беспокоит территориальная целостность Украины. Ей интересна глобальная игра, а именно лишить США мирового лидерства. И если в пользу Китая будет приструнить своего младшего партнера в лице Кремля, у него достаточно экономических и технических аргументов для этого", - говорит директор аналитического центра.

Поэтому, если до ноября ситуация на фронте и в Украине не будет катастрофической, а в тылу не произойдет серьезных эксцессов, то тогда станут возможными изменения позиции. С вероятностью 30-40% тогда могут начаться переговоры до конца 2024 года.

Смотрите видео о том, когда и на каких условиях возможны переговоры агрессора РФ и Украины:

"В любом случае, не думаю, что будет подписан всеобъемлющий мирный договор - скорее нас подведут к перемирию. Это перемирие многих разочарует. Да, не гибнут люди. Да, это не потребует тех ресурсов, которых требуют интенсивные боевые действия. Но перемирие не отменит военного положения", - подытожил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Заявления о возможности переговоров между Украиной и Россией

Напомним, в ОП объяснили, что Украина готова к переговорам с Россией, однако в этом процессе все вовлеченные стороны должны придерживаться международного права и уважения к территориальной целостности страны, в отношении которой ведется агрессия.

Накануне в Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами, учитывая боязнь возможности тайных переговоров без участия Украины.

Зато в Чехии удивили заявлением о том, что мирные переговоры по войне в Украине невозможны без России и Китая. Пекин должен взять на себя большую ответственность за мир во всем мире на основе правил, а не на основе того, у кого большая армия или экономическая мощь.

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КНР мирное урегулирование перемирия Андрей Золотарев мирные переговоры с Россией
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