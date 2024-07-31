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Китай урежет продажу гражданских коптеров после критики поддержки России

Яна Ставская
31 июля 2024, 20:13
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В то же время Пекин снимает ограничения на продажу других типов беспилотников. Скорее всего, речь идет о дальнобойных БПЛА.
Путин, Си Цзиньпин,
Китай сделал Путину "подарок" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, depositphotos

Китай обещает запретить неконтролируемый экспорт гражданских дронов, которые могут использоваться в военных целях или террористической деятельности. Некоторые коптеры будут продаваться с функциональными ограничениями.

Как пишет AP, на такой шаг Пекин был вынужден пойти после усилившейся критики Запада поддержки Китаем российских оккупантов.

О введении крайних мер по экспорту БПЛА объявило министерство торговли в среду, 31 июля. Чиновники сослались, что не поддерживают использование беспилотников в роли "оружия массового поражения".

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Под ограничения попадет экспорт, в частности, лазеров и высокоточных инерциальных систем наведения.

Но в том же сообщении говорится, что министерство снимает ограничение на продажу некоторых типов беспилотников. Журналисты замечают, что подробностей, какие именно это БПЛА могут быть, нет, но в 2023 году Пекин ограничивал экспорт дальнобойных дронов.

Китай и Россия - агрессор закупал у Пекина гражданские коптеры

Разведка США неоднократно отмечала, что Россия регулярно покупала у китайских фирм гражданские беспилотники, используя их в военных целях.

Более того, Китай, согласно разведанным, наладил совместное с Россией производство дронов на территории страны-агрессора.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

Война в Украине - помощь Китая России

Весной появилась информация от Запада о намерениях Китая и России совместно разрабатывать летальное оружие и использовать его на войне против Украины.

Но использование Россией китайского летального оружия в Украине разведкой США не фиксируется.

Эксперт Роман Свитан в интервью Главреду отмечал, что Китай уже давно поставляет РФ ракеты под видом северокорейских - путем реэкспорта.

При этом Китай неоднократно обещал Западу не поставлять России оружие. В частности, это утверждал в разговоре с французским президентом Эммануелем Макроном Си Цзиньпин.

Но, согласно оценке США, продажи китайских товаров военного назначения России весной 2024 года резко увеличились. КНР помогает России важными компонентами для изготовления боеприпасов, а также продает спутниковые снимки Украины.

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Позиция Китая по войне в Украине - основные положения / Инфографика: Главред

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