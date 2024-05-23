Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

У США нет информации, которая могла бы подтвердить прямые поставки вооружения из Китая в Россию. Об этом в ходе брифинга заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
"В 2022 году я стоял за этой трибуной и предупреждал об обеспокоенности, что Китай может предоставить России прямую летальную помощь. Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор",- отметил представитель администрации Байдена.
Он подчеркнул, что ожидает с нетерпением разговора с британской стороной, чтобы убедиться, что они имеют общую оперативную картину.
Салливан также выразил желание выяснить, что именно имел в виду министр обороны Соединенного Королевства в своем комментарии.
Что этому предшествовало
Стоит отметить, что 22 мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс утверждал, что Китай уже предоставил или готовится предоставить летальную помощь России.
Он заявил, что в разведке США и Великобритании есть доказательства того, что Китай готовится предоставить России летальную помощь для использования военных действий против Украины.
Кто такой Грант Шаппс ?
Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) — британский политик. Министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал посты министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022)[2] и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия".
Позиция Китая по войне в Украине - помощь Китая для России
Напомним, как ранее сообщал Главред, Китай поставляет оружие в Россию через Северную Корею, маскируя его под северокорейское. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан. Он пояснил, что Китай сначала передает оружие Северной Корее, а затем это оружие попадает в Россию.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик очертил условия, при которых Китай может прекратить поддержку России в ее агрессии против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на участие Китая в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, отметив, что Пекин имеет существенное влияние на Россию.
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