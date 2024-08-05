Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

Китай способен пересечь все "красные линии" и перейти к прямой военной поддержке агрессора России в том случае, если президентом США станет Дональд Трамп, а его администрация возьмет курс на жесткое противостояние с Пекином. Об этом заявил политолог (Прага) Александр Морозов.
В интервью Главреду он рассказал о том, что при таком сценарии Россия получит возможности усилить свои позиции. При этом Москва намеревается создать антизападную коалицию, хотя никто, кроме Северной Кореи и Ирана, такую идею не поддерживает.
"Это важный вопрос, и нужно сказать, что такая опасность есть. В прошлом Трамп занимал очень жёсткую позицию в отношении Китая, и мы не знаем, как он будет действовать на этот раз. Опасность такого сценария в том, что Кремль получит возможность гораздо более активно играть в игру сближения Москвы и Пекина.
Здесь вообще непростая история. Кремль подчёркивает, что он намеревается сформировать антиамериканскую, антизападную коалицию из стран, в группу которых входит и Китай. Впрочем, государства, на которые рассчитывает Москва, кроме Ирана и Северной Кореи, вовсе не хотят стать участниками некоей политической коалиции, направленной на борьбу с, условно говоря, западным колониализмом и гегемонией. Такого желания нет не только у Китая, но и у остальных стран БРИКС", - отметил Морозов.
Какую политику по Китаю будут вести республиканцы в Белом доме
По словам эксперта, в случае жесткой политики Трампа в отношении Китая, возможны риски формирования антиамериканской коалиции. Впрочем, есть надежда, что республиканцы будут действовать против Пекина более дипломатично.
"Но, действительно, можно представить ситуацию, при которой радикальные шаги администрации Трампа приведут к тому, что такая коалиция начнёт формироваться. И, конечно, это усилит позиции Кремля. Однако я надеюсь, что этого не произойдёт. Новая республиканская администрация, если попадёт в Белый дом, будет вести более осторожную политику в отношении Китая.
К тому же сейчас многие понимают, что Китай сталкивается с тяжёлыми внутриэкономическими проблемами. Причём ситуация для Пекина ещё хуже, чем была раньше. И экономические проблемы Китая угрожают стабильности глобальной экономики", - подчеркнул Александр Морозов.
Смотрите видео, в котором Морозов дал оценку отношениям США и КНР в случае избрания Трампа:
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Китай в войне – на стороне Путина, сказал весной глава ЦРУ Николас Бернс. По его словам, весь период полномасштабной войны против Украины Пекин поддерживает прочные связи с Москвой и передает ей вооружения.
На июльском саммите НАТО в Вашингтоне страны Альянса назвали Китай ключевым пособником России в войне с Украиной. Поддержка Москвы со стороны Пекина стала решающим фактором войны.
Отношения США и КНР могут обостриться после прихода в Белый дом администрации Трампа, считает политолог Максим Розумный. Если Трамп будет придерживаться курса своего предыдущего президентства, будет конфликт не только между Вашингтоном и Пекином, но и Вашингтоном и Европой.
Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
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