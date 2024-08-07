'Затянулся на 3 месяца': Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

Наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад, считает Кирилл Буданов.

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Буданов заявил о наступлении россиян/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Википедия

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов рассказал, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.

"За полтора-два месяца основной напор армии РФ должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", - отметил Буданов, передает Forbes Ukraine.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона более двух месяцев не вытягивает". Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

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"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся", - предупредил Буданов.

Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

"Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение", - сказал он.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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