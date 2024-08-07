'РФ провела подсчеты': Буданов назвал, сколько людей нужно для прорыва на войне

Кирилл Буданов признал, что военное руководство допустило ошибки в коммуникации с обществом.

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Сколько людей понадобится для войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, Википедия

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о сложностях хода мобилизации в Украине. По его словам, некоторые люди немного напуганы, однако альтернатива этому - российское рабство.

Он также отметил, что Россия уже проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны.

"Некоторые люди немного напуганы, немного неуверенны, потому что им, вероятно, полностью и должным образом не объяснили, что служба в украинской армии не приговор, а честь и новые возможности. Да, это обязанность, рутина, риск, но одновременно это и есть настоящая свобода - защита своего государства, служба своей нации. Это вклад и в собственное, и в общее свободное будущее. Альтернатива этому - российское рабство", - заявил Кирилл Буданов для Forbes. видео дня

Глава разведки признал, что вероятно, военное руководство допустило ошибки в коммуникации с обществом. Однако, по его словам, сейчас они исправляются. Поэтому считать, что в Украине закончился человеческий ресурс, по мнению чиновника, неправильно.

"Россия проводила подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. Если мы будем мобилизовать всех людей в возрасте от 18 лет включительно, то сможем вести войну до 2033 года", - пояснил он.

В случае снижения порога до 16 лет, а такой вариант страна-агрессор рассматривала, то война сможет продолжаться до 2044 года. Впрочем, как говорит Буданов, это только российские расчеты, в противовес врагу Украина ценит жизни своих граждан.

"Да и вряд ли кто-то сможет воевать до 2044 года, а до 2060-го и подавно. Здесь дело прежде всего в экономике - ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит. Но если Украина тратит на ведение войны в основном не совсем свои средства, то Россия - собственные, и враг это тоже четко понимает", - добавил глава ГУР МО.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Кирилл Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ. Спад наступательных действий российских войск завершится через полтора - два месяца. Глава ГУР отметил, что наступление РФ приближается к 3-м месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

Буданов выдал важное заявление об энергетике Украины. Он отметил, что удары РФ по энергетике Украины могут значительно усложнить работу украинской энергосистемы, но полностью ее уничтожить не удастся.

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