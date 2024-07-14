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Главный удар по России: Буданов назвал ключевую потерю врага в войне

Андрей Ганчук
14 июля 2024, 16:57
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Восстановление военно-морского флота и запасов ракет станет серьезным вызовом для страны-оккупанта России, считает руководитель ГУР Кирилл Буданов.
Буданов, войска РФ
Россияне уже до осени 2022 года потеряли всю свою профессиональную армию - Буданов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Россияне в войне против Украины утратили всю свою профессиональную армию, и теперь им приходится воевать на поле боя кем угодно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью NV он рассказал о том, что еще до осени позапрошлого года россияне потеряли всю свою профессиональную армию.

"Самое главное (среди российских потерь) — профессиональный человеческий ресурс, вот на это уйдет много лет. Скажем правду: они еще до осени 2022 года потеряли всю профессиональную армию. Теперь они воюют мобилизованными, зеками — кем угодно", - отметил Буданов.

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Также Кирилл Буданов подчеркнул, что другими сложными проблемами для РФ будут восстановление Черноморского флота, а также запаса ракет оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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