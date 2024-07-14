Украина получит истребители Gripen: у Зеленского раскрыли детали переговоров

Киев и Стокгольм ведут переговоры о предоставлении Украине истребителей Saab JAS-39 Gripen, рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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Украина стремится получить истребители Gripen - Офис президента / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву боевых самолетов Saab JAS-39 Gripen. Дискуссии были и раньше, однако украинские власти ожидали, когда Стокгольм решит свои вопросы, связанные с вступлением в НАТО. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В интервью Голос Америки он рассказал о том, что президент Зеленский ведет соответствующие переговоры с шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

"Это тема, которую президент (Владимир Зеленский) постоянно поднимает перед руководством Швеции. И так было еще до вступления Швеции в НАТО. По понятным причинам, тогда они не были готовы давать никаких обещаний, поскольку финализировали свое членство в Альянсе. Сейчас страна в НАТО, и президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны - с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16, и мы движемся в этом направлении", - подчеркнул Игорь Жовква. видео дня

Кратко о Gripen / Инфографика: Главред

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Украина сама отказалась от самолетов Gripen, поскольку рассчитывала на получение самолетов F-16, сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. При этом Стокгольм готов будет поставить Киеву свои самолеты.

Несколько государств попросили Швецию поставить на паузу вопрос передачи Gripen, сказал министр обороны Пол Йонсон. По его словам, сейчас приоритет – передача Украине истребителей F-16.

Gripen – истребитель, который лучше всего подойдет Украине в нашей ситуации, считает авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. Gripen способны быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и Taurus.

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