Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

Уполномоченный ВР по правам человека обратился к ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

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Российские солдаты отрезали голову украинскому защитнику / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Дмитрий Лубинец/X (Twitter)

Российские оккупанты жестоко убили украинского военного на Курщине. Видео с отрезанной головой бойца ВСУ является очередной попыткой России деморализовать украинских защитников и вселить страх украинцам. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неминуемой ответственности!" - написал он.

В Сети 16 августа распространилось видео, на котором российские военные отрезали голову, вероятно, украинскому защитнику. Видео, по данным проекта DeepState, снято 12 августа на КПП "Колотиловка" в Белгородской области.

видео дня

По российским данным, которые подтверждают украинские военные телеграм-каналы, преступление совершили солдаты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Они отрезали голову погибшему бойцу, а не пленному.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста по поводу этого события.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Преступления российских оккупантов - жестокие убийства украинских военных

Как сообщал Главред, 3 августа стало известно, что российские оккупанты жестоко убили украинского военнопленного, отрезав голову и конечности. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился к Красному Кресту, ООН и правоохранителям.

Напомним, 20 декабря 2022 года оккупанты жестоко расстреляли безоружного украинского военного после того, как тот произнес "Слава Украине". СБУ официально подтвердила, что погибший - Александр Мациевский, снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Кроме этого, в июне в Донецкой области российские оккупанты обезглавили украинского военного. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что российские командиры отдали приказ убивать украинских солдат с особой жестокостью, без захвата в плен.

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