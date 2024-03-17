Жестокое убийство украинки в ФРГ: россиянка и немец могли планировать киднеппинг

Появились новые детали в деле о задержании пары по подозрению в убийстве 27-летней гражданки Украины в Германии и похищении ее ребенка.
В среду вечером в округе Рейн-Неккар были предварительно арестованы два человека в возрасте 43 и 44 лет, пишет Focus. При этом мать убитой украинки до сих пор не найдена.
Сначала сообщалось о задержании двух мужчин, позже стало известно, что речь идет о мужчине и женщине. Отмечается, что 44-летний мужчина является немцем. Арестованная женщина, как сообщается, родом из России.
Уточняется, что похищенная пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало понятно, что она является дочерью убитой женщины.
Подробности жуткого убийства украинки
Сообщается, что арестованные планировали убийство и похищение в течение длительного времени. Говорят, что 44-летний мужчина, который работает мясником, говорил о своем новорожденном ребенке, который сейчас находится в отделении интенсивной терапии.
По сообщениям местных СМИ, соседи задержанных рассказали, что у супругов трое сыновей, а муж сказал, что в январе у них будет девочка. "Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я еще удивился, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я никогда не ожидал такого преступления. Эта пара всегда была очень вежливой и казалась приятной", - приводятся слова людей, знавших подозреваемых.
Украинские беженцы в Германии
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние.
Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.
Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны.
В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины.
Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.
Ранее сообщалось, что россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь. Появились новые подробности убийства украинки в Германии и исчезновения ее матери и пятинедельной дочери.
Напомним, в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться. Убийство произошло в общественной прачечной. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.
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