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Жестокое убийство украинки в ФРГ: россиянка и немец могли планировать киднеппинг

Алексей Тесля
17 марта 2024, 17:16
44-летний задержанный мужчина является немцем, а женщина, как сообщается, родом из РФ.
Полиция Германии
В Германии убили молодую мать из Украины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, oe24.at/welt

Появились новые детали в деле о задержании пары по подозрению в убийстве 27-летней гражданки Украины в Германии и похищении ее ребенка.

В среду вечером в округе Рейн-Неккар были предварительно арестованы два человека в возрасте 43 и 44 лет, пишет Focus. При этом мать убитой украинки до сих пор не найдена.

Сначала сообщалось о задержании двух мужчин, позже стало известно, что речь идет о мужчине и женщине. Отмечается, что 44-летний мужчина является немцем. Арестованная женщина, как сообщается, родом из России.

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Уточняется, что похищенная пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало понятно, что она является дочерью убитой женщины.

Подробности жуткого убийства украинки

Сообщается, что арестованные планировали убийство и похищение в течение длительного времени. Говорят, что 44-летний мужчина, который работает мясником, говорил о своем новорожденном ребенке, который сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

По сообщениям местных СМИ, соседи задержанных рассказали, что у супругов трое сыновей, а муж сказал, что в январе у них будет девочка. "Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я еще удивился, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я никогда не ожидал такого преступления. Эта пара всегда была очень вежливой и казалась приятной", - приводятся слова людей, знавших подозреваемых.

Украинские беженцы в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние.

Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев.

Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны.

В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины.

Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь. Появились новые подробности убийства украинки в Германии и исчезновения ее матери и пятинедельной дочери.

Напомним, в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться. Убийство произошло в общественной прачечной. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.

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