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У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска

Яна Ставская
14 августа 2024, 18:50
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Россияне понимают намерения украинской армии - и лихорадочно роют окопы.
У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска
Идут бои в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая бригада, скришот: видео

Большинство сел Курской области, которые перешли под контроль ВСУ, размещены возле трассы Е38 "Рыльск-Курск", пишет Радио Свобода. Но у россиян все еще нет в должном количестве резервов, чтобы остановить это движение, поделился в эфире политический аналитики Юрий Федоров.

Федоров соглашается, что скорее всего ВСУ попытаются перерезать эту трассу, по которой русские перебрасывают подкрепления. И противник это тоже знает - потому роет вдоль трассы окопы, ведущие прямиком в Курск.

"Если удастся перерезать эту трассу - это будет очень большой успех. И с военной точки зрения, и с политической. Эта трасса будет использоваться российскими военными, чтобы перебрасывать подкрепления, перегонять бронетехнику. Движение в этом направлении есть, и это важно", - высказался Федоров.

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По мнению аналитика, лихорадочное рытье россиянами окопов свидетельствует только о том, что переброшенных командованием батальонов не хватает.

"Что касается оборонительных линий, это же не первое сообщение. Такие линии строятся и в районе Льгова, и вблизи Курчатово, и по направлению к Курску. Это значит, что русские ожидают армию ВСУ где-то в этих районах. Это значит, что резервов, которые должны были быть теоретически переброшены в этот район, просто нет. Какие-то отдельные батальоны или роты перебрасываются из различных участков фронта - и из-под Волчанска, из-под Купянска, из-под Запорожья. Но решить проблему они не могут", - уверен эксперт.

Федоров затем еще раз подчеркнул, что Путин надеется имеющимися силами если не вытеснить ВСУ за пределы границы РФ, то хотя бы остановить их продвижение. Но это не получается.

"То, что резервов нет, подтверждается тем, что русские вынуждены перебрасывать по батальону силы, которые наскребают на разных участках фронта кроме Донбасса", - добавил Федоров.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Бои в Курской области - главное об операции ВСУ в России

С начала операции в Курской области - по состоянию на 14 августа - ВСУ продвинулись на сотни квадратных километров вглубь России. Сегодня днем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил уже о новых успехах.

Как писал Главред, Украина формирует в Курской области так называемую буферную зону - для защиты украинских приграничных регионов. В пределах этой зоны будут находиться гражданские россияне.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В ином случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.

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