Генерал рассказал, что оккупационная армия не может нарастить резервы незаметно для Украины.

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Когда РФ начнет новое наступление / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, flickr

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что сейчас страна-агрессор Россия не имеет сил и средств для масштабного прорыва на фронте.

Как он начал, Россия не имеет никаких перспектив для больших прорывов на фронте, потому что все резервы, которые РФ бросает на фронт, "уничтожаются в течение двух месяцев".

"Это же самое касается и сотни, а то и тысячи, вооружений и техники. Именно поэтому врагу не удается серьезно нарастить силы и средства для прорыва на фронте. Сегодня Россия не имеет достаточно сил и средств для развертывания стратегических операций на линии фронта. Важно также отметить, что Силы обороны имеют большой опыт оборонительных действий", - пояснил Маломуж в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Также он отметил, что оккупационная армия не может нарастить резервы незаметно для Украины. По его мнению, Россия пытается навязать нам тактику затяжной войны.

"Они пытаются постепенно нарастить ресурсы для такой тактики. Впрочем, нарастить силы и средства незаметно не получится. Хотя линия фронта составляет расстояние более 1600 км, у России нет возможности наращивать резервы так, чтобы это не было заметно нашему военному руководству", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: наступление России

Напомним, что РФ перешла в наступление на новом направлении. Российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия в направлении города Торецк в Донецкой области. Они пытались воспользоваться восстановлением своих наступательных операций на севере Харьковской области, что заставило украинские силы сосредоточиться на этом участке.

Генерал Николай Маломуж раскрыл, когда ВСУ начнут контрнаступление. Он считает, что Силы обороны могут перейти к контрнаступательным действиям в конце лета в начале осени. ВСУ получили боеприпасы и вооружение, что позволит не только обороняться, но и проводить контратаки.

ВСУвернули утраченные позиции в двух областях. Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы недавно отбили позиции на севере Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

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