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ВСУ готовят "сюрприз" для россиян возле Покровска: что известно

Юрий Берендий
18 августа 2024, 21:01
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Офицер ВСУ отметил, что у врага нет никаких шансов прорвать линию обороны украинских войск вблизи города Покровск Донецкой области.
ВСУ
ВСУ готовят "сюрприз" для россиян на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска продолжают продвигаться на Покровском направлении, однако Силы обороны Украины готовят для них неприятную неожиданность. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, россияне имеют определенные успехи в районе населенного пункта Новогродовка. Кроме того, они пытаются прорваться к трассе Покровск - Карловка вблизи Николаевки.

"Именно здесь они очень активно пытаются чего-то достичь. Это наиболее опасный участок на Покровском направлении. Однако учитывая некоторые обстоятельства, врага на этом направлении ожидает неожиданность. Это мое мнение, и я могу его подтвердить тем, что наши командиры полностью отдаются своей работе и предусматривают все возможные сценарии", - отметил военный.

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Он подчеркнул, что при приближении россиян к позициям украинских войск по ним сразу открывается огонь, чтобы предотвратить создание угрозы.

На направлении, где находится бригада в составе тактической группы "Красногоровка", ситуация остается стабильной, отметил Цехоцкий.

Цеховский подчеркнул, что когда администрация призывает к эвакуации, надо своевременно это делать, а не пытаться это сделать позже под обстрелами, рискуя жизнью. В целом, точка еще не поставлена.

"Мы реально держим линию обороны, противник не имеет никаких шансов ее прорвать. Да, враг приблизился еще ближе к Покровску. Мы можем отступить, отдать какой-то маленький населенный пункт или проиграть маленький бой, но главная задача - выиграть войну. Не надо мешать военным выполнять свои задачи", - добавил он.

Цехоцкий также подчеркнул важность своевременной эвакуации, чтобы избежать риска для жизни во время обстрелов.

"Продвижение по 100 метров и десятки километров на Курском, Брянском и Белгородском направлениях - все равно свидетельствуют о том, что враг уже проиграл", - резюмировал офицер 59-й ОМБр.

Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты непрерывно атакуют украинские позиции на Покровском направлении, используя новые тактические приемы. Об этом сообщил пресс-офицер 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

Согласно сообщениям Deep State, российские войска захватили Желанное и Орловку на Покровском направлении, а также продвинулись в районах Нью-Йорка, Николаевки, Журавки и Красногоровки.

Российская армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе, и их дальнейшее движение может привести к захвату ключевого города на востоке страны - Покровска. Это, в свою очередь, может угрожать всей стратегической линии снабжения Сил обороны, говорится в материале CNN.

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