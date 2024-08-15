'Шансов удержать не было': РФ оккупировала еще два населенных пункта

Российские оккупанты наступали на Орловку с двух флангов и буквально зажали село.

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Россияне оккупировали Орловку / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты захватили Желанное и Орловку на Покровском направлении. Об этом сообщает Deep State.

Также они продвинулись в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке.

Захват Орловки подтвердил украинский военный из батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

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"К сожалению Орловку оккупировали, там шансов удержать было немного, зажали село с двух флангов", - написал он.

Он отмечал, что российские оккупанты продвигались с севера Орловки к дороге Орловка-Николаевка и южнее между Журавкой и Орловкой.

По его данным, на Покровском направлении оккупанты постоянно атакуют украинских бойцов авиацией, после чего штурмуют пехотой 10 к 1.

"Кроме этого там воюет действительно подготовленная к боевым действиям пехота врага, штурмуют с 4-5:00 до 21:00 каждый день. Под таким давлением варианты 2: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны, давая возможность "старшим братьям" уничтожать как можно больше оккупантов", - написал он.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на фронте - что известно о боях на Донетчине

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия России столкнулась с серьезными препятствиями, уперлась в канал в Часовом Яру на Донетчине. Дальнейшие штурмы обернутся для нее значительными потерями, об этом сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что атаки врага на этом направлении не прекращаются ни на миг.

После захвата Авдеевки в феврале этого года оккупанты начали продвигаться дальше на северо-запад, и сейчас их ближайший крупный объект на этом направлении - Покровск. Если в начале года российские войска находились в 38 км от Покровска, то теперь они приблизились на расстояние 15 км.

В городской застройке возле Торецка в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, а иногда в город проникают диверсионно-разведывательные группы оккупантов, об этом сообщил и.о. пресс-офицера 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян.

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