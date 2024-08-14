Над Одессой столб дыма: россияне ударили по городу Искандером

В Одессе прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения оккупантами.
Впоследствии там отметили, что россияне запустили ракету в направлении Одесской области. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал всех находиться в укрытиях.
"Одесса и район, будьте в укрытиях", - написал Кипер.
Впоследствии в городе прогремел мощный взрыв. Это подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах. Есть информация о повторном пуске баллистики!" - написал он.
Олег Кипер отметил, что россияне ударили баллистической ракетой по припортовой гражданской инфраструктуре. В результате атаки ранен водитель зерновоза.
"Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал он.
В Сети появились фото с большими столбом дыма, который поднимается над городом. Впоследствии опубликовали и видео, на котором слышен очень мощный взрыв.
Смотрите видео о "прилете" баллистики в Одессе:
Удар России по Украине - последние новости
Накануне The Times писал со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что Россия готовит мощный обстрел украинских городов, прежде всего "важных" зданий в Киеве, пытаясь таким образом якобы отомстить за прорыв в Курскую область.
Отмечалось, что Россия может снова применить целый арсенал ракет - крылатых и баллистических, а также "Шахеды".
В то же время аналитик Александр Коваленко считает, что российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим ".
Как писал Главред, в ночь на среду, 14 августа, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. В Черниговской и Житомирской областях под удар попали инфраструктурные объекты. В Киевской области попаданий не зафиксировано.
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