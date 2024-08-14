Над Одессой столб дыма: россияне ударили по городу Искандером

Мэр Одессы предупреждал о повторных пусках ракет из Крыма в направлении области.

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РФ атаковала Одессу Искандером / Коллаж: Главред, фото: Telegram, МО РФ

В Одессе прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения оккупантами.

Впоследствии там отметили, что россияне запустили ракету в направлении Одесской области. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал всех находиться в укрытиях.

"Одесса и район, будьте в укрытиях", - написал Кипер.

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Впоследствии в городе прогремел мощный взрыв. Это подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах. Есть информация о повторном пуске баллистики!" - написал он.

Олег Кипер отметил, что россияне ударили баллистической ракетой по припортовой гражданской инфраструктуре. В результате атаки ранен водитель зерновоза.

"Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал он.

В Сети появились фото с большими столбом дыма, который поднимается над городом. Впоследствии опубликовали и видео, на котором слышен очень мощный взрыв.

Смотрите видео о "прилете" баллистики в Одессе:

РФ атаковала Одессу Искандером / фото: скриншот

Удар России по Украине - последние новости

Накануне The Times писал со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что Россия готовит мощный обстрел украинских городов, прежде всего "важных" зданий в Киеве, пытаясь таким образом якобы отомстить за прорыв в Курскую область.

Отмечалось, что Россия может снова применить целый арсенал ракет - крылатых и баллистических, а также "Шахеды".

В то же время аналитик Александр Коваленко считает, что российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим ".

Как писал Главред, в ночь на среду, 14 августа, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. В Черниговской и Житомирской областях под удар попали инфраструктурные объекты. В Киевской области попаданий не зафиксировано.

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