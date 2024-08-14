'Это дало облегчение': как Курская операция помогла ВСУ под Бахмутом

Украинские военные на Донбассе ощутили уменьшение количества российских штурмов.

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РФ оттягивает силы с фронта / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Наступление украинских военных на Курскую область смогло заставить Россию оттягивать свои силы с других направлений на фронте. Об этом заявил главный сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Иван Буряк, сообщает "Радио Свобода".

Благодаря этому наступлению значительно уменьшилось количество российских штурмов на южном фланге Бахмута. Однако не стоит расслабляться.

Несмотря на то, что штурмы стали менее массированными и интенсивными, штурмы не прекращаются. Оккупанты пытаются идти в атаку по 2-3 человека.

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"Это дало частичное облегчение на наших направлениях. Мы уничтожили 72-ю бригаду на 60%. Из-за интенсивных боев они уже не имеют возможности двигаться дальше", - сказал он.

Бои в Курской области - последние новости

С начала операции в Курской области - по состоянию на 14 августа - ВСУ продвинулись на сотни квадратных километров вглубь России. Сегодня днем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил уже о новых успехах.

Как писал Главред, Украина формирует в Курской области так называемую буферную зону - для защиты украинских приграничных регионов. В пределах этой зоны будут находиться гражданские россияне.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В ином случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Из-за отсутствия свободных резервов российское командование усиливает Курское направление также срочниками без какого-либо боевого опыта. Кроме того, есть сообщения насильственной переброски отказников из-под Петербурга.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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