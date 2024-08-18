Восьмой полк 'затрофеил' на Курщине вражескую 'Рапиру': она работает на ВСУ

Восьмой полк захватил противотанковую российскую пушку МТ-12 "Рапира", теперь она будет работать на ВСУ и защищать Украину.

https://glavred.info/war/vosmoy-polk-zatrofeil-na-kurshchine-vrazheskuyu-rapiru-ona-rabotaet-na-vsu-10589585.html Ссылка скопирована

Российская пушка "Рапира" / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook ССО

Во время операции ВСУ в Курской области нашим воинам удалось захватить российскую противотанковую пушку "Рапира". Это сделали воины восьмого полка и сообщили об этом на своей странице в Telegram.

"Курская область. Операторы 8 полка ССО с трофейной противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира", - говорится в заметке спецназовцев.

Также наши военные сообщили, что сейчас пушка будет работать на вооруженные силы Украины и помогать нашим бойцам уничтожать оккупантов.

видео дня

Что такое М-12 "Рапира" 100-мм противотанковая пушка МТ-12 (Индекс ГРАУ - 2А29, в ряде источников упоминается как Т-12А и "Рапира") - советская буксируемая противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 (Индекс ГРАУ - 2А19), включавшая в себя размещение пушки на новом лафете. Калибр, мм: 100 Длина ствола, клб.: 63 Длина зарядной каморы, мм: 915 Ширина пушки (по колпакам колес), мм: 2320 Ширина хода, мм: 920 Клиренс, мм: 330 Диаметр колеса, мм: 1034 Высота линии огня, мм: 810 Высота пушки в боевом положении при наибольшем угле возвышения, мм: 2600 Высота пушки по верхнему срезу щита, мм: 1600 Угол горизонтального обстрела, град: 53-54 Наибольший угол возвышения, град: 20±1 Наибольший угол снижения, град: 6-7 Нормальная длина отката, мм: 680-770 Предельная длина отката, мм: 780 Масса пушки в боевом и походном положениях, кг: 3100 Масса ствола с затвором, кг: 1337 Масса клина в собранном состоянии, кг: 55 Масса откатываемых частей, кг: 1420 Скорострельность, выстрелов/мин: 6-14 Обслуга, чел.: 6-7

Война в Украине - последние новости

Бойцы "Азова" показали боевого робота, который проводит разведку без риска для жизни военных ВСУ.

Напомним, днем 18 августа российские войска атаковали Сумщину и сбросили на город несколько авиационных бомб.

Также ранее стало известно, что российская армия активно атакует на Покровском направлении, но, как сказали сами военные, Украина готовит для оккупантов неприятный сюрприз.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред