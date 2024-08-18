Восьмой полк 'затрофеил' на Курщине вражескую 'Рапиру': она работает на ВСУ

Во время операции ВСУ в Курской области нашим воинам удалось захватить российскую противотанковую пушку "Рапира". Это сделали воины восьмого полка и сообщили об этом на своей странице в Telegram.
"Курская область. Операторы 8 полка ССО с трофейной противотанковой пушкой МТ-12 "Рапира", - говорится в заметке спецназовцев.
Также наши военные сообщили, что сейчас пушка будет работать на вооруженные силы Украины и помогать нашим бойцам уничтожать оккупантов.
Что такое М-12 "Рапира"
100-мм противотанковая пушка МТ-12 (Индекс ГРАУ - 2А29, в ряде источников упоминается как Т-12А и "Рапира") - советская буксируемая противотанковая пушка, созданная в конце 1960-х годов. Модернизация пушки Т-12 (Индекс ГРАУ - 2А19), включавшая в себя размещение пушки на новом лафете.
Калибр, мм: 100
Длина ствола, клб.: 63
Длина зарядной каморы, мм: 915
Ширина пушки (по колпакам колес), мм: 2320
Ширина хода, мм: 920
Клиренс, мм: 330
Диаметр колеса, мм: 1034
Высота линии огня, мм: 810
Высота пушки в боевом положении при наибольшем угле возвышения, мм: 2600
Высота пушки по верхнему срезу щита, мм: 1600
Угол горизонтального обстрела, град: 53-54
Наибольший угол возвышения, град: 20±1
Наибольший угол снижения, град: 6-7
Нормальная длина отката, мм: 680-770
Предельная длина отката, мм: 780
Масса пушки в боевом и походном положениях, кг: 3100
Масса ствола с затвором, кг: 1337
Масса клина в собранном состоянии, кг: 55
Масса откатываемых частей, кг: 1420
Скорострельность, выстрелов/мин: 6-14
Обслуга, чел.: 6-7
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Напомним, днем 18 августа российские войска атаковали Сумщину и сбросили на город несколько авиационных бомб.
Также ранее стало известно, что российская армия активно атакует на Покровском направлении, но, как сказали сами военные, Украина готовит для оккупантов неприятный сюрприз.
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