У Зеленского назвали две ключевые задачи в войне с Россией

Агрессор Россия не в состоянии восстановить поврежденные стратегические бомбардировщики из-за режима санкций, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Россия не может восстановить боевые самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22 - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам агрессора России, среди которых и аэродромы. Такие мероприятия значительно снижают боевые возможности противника. В ходе боевых действий важно уничтожать как тактическую, так и стратегическую авиацию врага. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что в первую очередь, нужно уничтожать тактическую авиацию, поскольку россияне используют самолеты для пуска авиационных бомб, применение которых оказывает влияние на линию фронта.

По словам чиновника, в этом Силам обороны хорошо помогают такие операции, как Курская, и дальнобойные удары дронами.

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Также советник главы ОП добавил, что важно уничтожать и стратегическую авиацию противника.

"Так же очень важно уничтожать стратегическую авиацию. Это существенно уменьшит давление на энергоинфраструктуру, на гражданское население и т. д. То есть речь идет об уничтожении стратегической авиации и стратегических аэродромов, где она базируется. Восстановить те же Ту-95, Ту-160, Ту-22 невозможно, потому что у России все-таки есть определенный санкционный режим. Она не сможет восстановить эти системы", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Удары Украины по стратегическим бомбардировщикам Ту-22М3 в России – главные новости:

Украинская правда 27 июля со ссылкой на источники в ГУР сообщила, что Украина нанесла удар по российскому стратегическому бомбардировщику Ту-22М3. Боевой самолет базировался на аэродроме Оленья, откуда такие бомбардировщики взлетают, чтобы потом бомбить Украину.

Позже в военной разведке Украины подтвердили поражение Ту-22М3 на территории России. В ведомстве назвали результативные удары "олимпийским достижением".

Ударом были повреждены сразу два Ту-22М3, позже сказали в ГУР. Теперь российским оккупантам понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить свои самолеты.

Стратегические бомбардировщики, которыми Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

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