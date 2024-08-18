Разведка без риска для жизни: Азов показал нового боевого робота

Боевой робот полка "Азов" помогает проводить военным разведку и спасает их жизни.

https://glavred.info/war/razvedka-bez-riska-dlya-zhizni-azov-pokazal-novogo-boevogo-robota-10589582.html Ссылка скопирована

Боевой робот "Азова" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Азов

Боевой робот "Ярость 2.0", которым владеет полк "Азов", помогает военным проводить разведку и выполняет другие боевые задачи. Об этом сообщили бойцы в своем канале в Telegram.

"Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты", - пояснили военные.

Основными функциями робота является огневая поддержка пехоты, разведка, доставка боеприпасов. Таким образом военные могут не рисковать жизнью, например, когда робот сам идет в разведку.

видео дня

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", - добавили в бригаде.

Военные также заявили, что с начала полномасштабного вторжения россиян Украина значительно нарастила производство собственного оружия и высокотехнологичных систем, которые помогают сохранить жизнь воинам ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Напомним, днем 18 августа российские войска атаковали Сумскую область и сбросили на город несколько авиационных бомб.

Также ранее стало известно, что российская армия активно атакует на Покровском направлении, но, как сказали сами военные, Украина готовит для оккупантов неприятный сюрприз.

Стало известно, что Украина разрушила ключевой мост в Курской области России и нанесла удар по второму, который расположен неподалеку. Этим ВСУ нарушили российские маршруты снабжения и, возможно, сигнализируя о том, что войска Украины планируют окопаться и остаться в регионе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред