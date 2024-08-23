"Устроят заговор против Путина": в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором - Эйдман

В правящей верхушке РФ вызревает глухое недовольство Путиным и войной. Но пока дела у Путина на войне более-менее, верхушка в РФ не реализовывает свои планы.

https://glavred.info/world/ustroyat-zagovor-protiv-putina-v-pravyashchey-verhushke-rf-zreet-nedovolstvo-diktatorom-eydman-10590926.html Ссылка скопирована

В правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором Путиным, говорит Эйдман/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Эйдман

Если российский диктатор Владимир Путин объявит мобилизации в стране-агрессоре России, то это может привести к различным негативным последствиям для путинского режима. В правящей верхушке РФ вызревает глухое недовольство Путиным, войной и тупиком, в который всех завел глава Кремля. Поэтому может вызреть заговор против диктатора.

Верхушка в РФ не реализовывает свои планы, пока дела у Путина на войне идут еще более-менее. Но возможная мобилизация очень сильно повышает шансы на любой заговор. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Да, мобилизация в России может привести к различным негативным последствиям для режима. Сейчас мы можем оперировать только открытой информацией и не знаем, что происходит в верхушке. Анализировать ситуацию можно на исторических примерах. Вот заговор против Гитлера в немецкой военной верхушке зрел годами. Примерно с 1937-1938 годов, еще до начала Второй мировой. Заговор созревал, но верхушка видела, что у Гитлера все получается, и она не спешила. Но как только Гитлер начал проигрывать войну, военные запустили свой план, закончившийся покушением на Гитлера", - отметил Эйдман. видео дня

По словам Эйдмана, подобная ситуация может произойти и в России. Он выразил уверенность в том, что в правящей верхушке зреет глухое недовольство Путиным, войной и тупиком, в который всех завел глава Кремля, и, прежде всего, бытовыми и материальными неприятностями, связанными с внешней изоляцией. Недовольство заметно даже по различным прослушкам, которые периодически публикуются в интернете, отметил публицист.

"Пока дела у Путина на войне еще более-менее, верхушка реализовывать свои планы не будет. Но как только она поймет, что Путин проигрывает войну и ситуация ухудшается, то перейдет к делу. В России все время надеются на авось - авось Трамп придет к власти в США или авось Украина вдруг прогнется. Но надежды все никак не воплощаются в жизнь. И мобилизация стала бы сигналом верхушке о том, что война не заканчивается, а ситуация обостряется и ухудшается. Это знак, что пока Путин жив и у власти, надеяться на разрешение ситуации бессмысленно", - сказал публицист.

Эйдман отметил, что недовольство Путиным в верхушке и возможная мобилизация очень сильно повышают шансы на любой заговор. Этот заговор может быть реализован в виде устранения Путина или его отстранения от власти.

"Пока что это лишь вероятность, но в случае мобилизации вероятность заговора существенно возрастет", - добавил публицист.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Могут ли в РФ отстранить Путина - последние новости

Ранее в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере в РФ. Похоже, с обострением политического кризиса в Кремле, в России вырисовывается серьезный конкурент диктатору Владимиру Путину.

Также ранее военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан высказал мнение, что российские ЧВК могут провести операцию по смещению Путина. По его словам, это будет понятно в течение недели.

Напомним, российский политтехнолог, галерист Марат Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ. Часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал, что Путин не так силен. Главу Кремля уже не так боятся приближенные к нему люди.

Также ранее дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред