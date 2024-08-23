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РФ готовит новую волну мобилизации: сколько людей сможет мобилизовать Кремль - Эйдман

Юрий Берендий
23 августа 2024, 12:30
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Руководству РФ будет трудно мобилизовать еще 500 тысяч военных, ведь экономика РФ не будет готова обеспечить такое количество людей, считает Эйдман.
РФ готовит новую волну мобилизации: сколько людей сможет мобилизовать Кремль - Эйдман
Сколько людей сможет мобилизовать Россия для войны в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org

Министерство обороны Украины прогнозирует, что до конца года численность российской группировки может вырасти еще на 200 тысяч и достичь 600 000 военных. Однако российское Минобороны столкнется с рядом трудностей в этом процессе. Об этом в интервью Главреду рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

По его словам, Россия может попытаться привлечь более 200 тысяч военных. В то же время радикальные военные корреспонденты утверждают, что для победы в войне россиянам необходимо мобилизовать от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек, и вероятно, Минобороны РФ попытается мобилизовать 500 тысяч.

"Однако у Кремля возникнет ряд других проблем, потому что параллельно с военной мобилизацией нужно будет мобилизовать трудовые ресурсы и экономику. Нужно осуществить экстраординарные действия, чтобы обеспечить всем необходимым такое количество людей", - делает вывод он.

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Эйдман отмечает, что различные "эксперты" сравнивают возможности Украины и РФ, утверждая, что Россия имеет больше ресурсов. Однако он отмечает, что хотя Россия действительно имеет значительные экономические и человеческие ресурсы, Путин и политическое руководство не могут эффективно их использовать.

"Для этого нужны особые навыки управления. Путин и его окружение, в частности министры Белоусов, Мантуров и Силуанов, глубоко рыночные люди", - указывает эксперт.

Эксперт считает, что российское руководство, привыкшее к рыночной экономике, не способно создать мобилизационную экономическую модель, необходимую во время войны.

"К тому же Путин, в отличие от других фашистских диктаторов, таких как Гитлер или Сталин, не обладает харизмой, которая позволила бы ему вдохновлять массы на любые жертвы. Чтобы создать мобилизационную модель экономики, диктатор должен быть не только харизматиком, но и трудоголиком. Путин к таким огромным усилиям не готов", - резюмировал он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают наступление в Курской области России, что заставляет Кремль рассматривать возможность новой волны мобилизации. Согласно информации Bloomberg, Россия может объявить новую мобилизацию до конца 2024 года из-за нехватки резервов. Власти и бизнесмены в России имеют разные взгляды на этот вопрос, причем некоторые чиновники и представители бизнеса категорически против такой идеи.

Ранее издание сообщало, что Россия сталкивается с нехваткой солдат для войны против Украины, что заставляет повышать бонусы за набор военных, чтобы избежать непопулярной мобилизации. По словам источников, близких к Кремлю и министерству обороны, армия не может обеспечить достаточное количество новобранцев для компенсации потерь на фронте, которые достигли пика с начала вторжения в феврале 2022 года.

Политтехнолог и галерист Марат Гельман считает, что Путину не остается другого выхода, кроме как объявить новую мобилизацию. Без этого Россия не сможет стабилизировать ситуацию на российско-украинской границе и тем более вытеснить ВСУ из Курской области.

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