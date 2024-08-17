Режим Путина под угрозой: политтехнолог признался, будет ли новая мобилизация в РФ

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации поставит его режим под угрозу внутри страны, отметил Марат Гельман.

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Без мобилизации РФ не сможет стабилизировать ситуацию на Курщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сухопутные войска ВСУ

Путину не остается ничего другого, кроме как объявить новую мобилизацию. Без мобилизации россияне не смогут стабилизировать российско-украинскую границу, не говоря уже о вытеснении ВСУ из Курской области. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог и галерист Марат Гельман.

"С одной стороны, он понимает, что мобилизация приведет к резкому ослаблению власти. Но с другой стороны Путин также осознает, что его войскам не хватает сил", - отметил он.

Гельман подчеркнул, что Путин оказался перед сложным выбором. Диктатор должен выбрать, что важнее для него - достичь внешних побед или обеспечить внутреннюю стабильность.

"Ситуация интересна сложностью выбора, ведь объявление Путиным мобилизации поставит его режим под угрозу внутри страны. А если мобилизация не будет объявлена, то режим столкнется с внешней угрозой в виде давления со стороны украинской армии", - добавил российский политтехнолог.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, чем закончится операция в Курской области:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, украинская армия успешно продвигается вперед в Курской области, сообщили в Генштабе ВСУ. В утренней сводке 17 августа указано, что операция продолжается и российские военные продолжают сдаваться в плен.

Также во время операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для Украины, сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Он также отметил, что ВСУ укрепляют позиции на Курщине и расширяют стабилизированную территорию.

Как сообщал Главред, россияне выводят часть своих подразделений из Украины для усиления группировки в Курской области, но это не приводит к значительному уменьшению личного состава на фронте. Представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что перемещение нескольких тысяч военных не влияет на боевую ситуацию в Запорожской области. В регионе находится от 75 до 90 тысяч российских оккупантов.

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