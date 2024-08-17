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Путин Курскую область не отвоюет: какова судьба взятых ВСУ территорий

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 16:23
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России не удастся легко вернуть подконтрольные Силам обороны Украины территории в Курской области, считает политтехнолог, галерист Марат Гельман.
Путин, ВСУ
Путин не сможет войной вернуть Курскую область - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН, Вячеслав Ратинский

События в Курской области затянутся до финала переговоров между Украиной и Россией. Войной россияне Курщину не вернут. Об этом заявил российский политтехнолог Марат Гельман.

В интервью Главреду он сделал прогноз, согласно которому события, которые происходят в Курской области, затянутся до конца переговоров.

"Полагаю, что события в Курской области затянутся до финала переговоров Украины и России. Когда я размышляю над тем, каким может быть ответный удар россиян, то не могу себе представить легкого возвращения занятых ВСУ территорий Курской области под российский контроль", - считает Гельман.

Также он предположил, что войной войска РФ подконтрольные украинским войскам земли на Курщине не вернут.

"Россия в ответ может пойти на новые разрушения мирных городов Украины, но, как мне кажется, войной земли на Курщине не вернет. Территории Курской области вернутся России лишь в результате переговоров", - подчеркнул Марат Гельман.

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"Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией", - сказал украинский гарант.

Под контролем Украины 82 населенных пункта на Курщине, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Войска продвинулись вглубь российской территории на 35 км.

Пропагандисты РФ утверждают, что российские войска отступили на восточный берег реки Сейм в Курской области. По их словам, это вынужденное решение, поскольку ВСУ подорвали два моста в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи.

Смотрите видео, в котором Гельман сделал прогноз о будущем Курской области:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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