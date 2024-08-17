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В РФ говорят о бегстве россиян в Курской области: какие территории заняли ВСУ

Алексей Тесля
17 августа 2024, 15:56
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Российские пропагандисты говорят об отступлении армии РФ в районе населенного пункта Теткино.
Уничтоженный российский танк, украинские военные
Россияне отступают в Курской области / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В результате наступления Вооруженных сил Украины российские войска были вынуждены отступить на восточный берег реки Сейм в Курской области.

Об этом пишут российские военные пропагандисты. При этом они говорят об отступлении армии РФ в районе населенного пункта Теткино.

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/ Telegram/Colonelcassad

По данным россиян, населенные пункты якобы эвакуированы, а два моста, в населенных пунктах Теткино и Попово-Лежачи, "взорваны" при подходе украинских бойцов.

видео дня
Screenshot
/ Telegram/Colonelcassad

Как утверждают российские военные пропагандисты, подразделения российский армии якобы "заняли новые подготовленные рубежи обороны".

Screenshot
/ Telegram/Colonelcassad

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных. В ходе операции в Курской области украинским силам удалось пополнить обменный фонд для нашего государства, сообщил президент Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курской области взорван важный мост. В районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм.

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

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