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В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман

Андрей Ганжа
23 августа 2024, 08:00
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Владимира Путина может отстранить от власти в России широкая коалиция, в которую войдут не только силовики, считает социолог и публицист Игорь Эйдман.
Эйдман, Путин
Путин до 1 октября не сможет решить проблему Курской области и будет тянуть с мобилизацией – Эйдман / Коллаж: Главред, фото: Facebook И. Эйдмана, Кремль

Россия на фоне операции ВСУ в Курской области, возможно, рассматривает вариант с объявлением мобилизации. Несмотря на наступление в Донецкой области, противник не сумел удержать свою территорию, где активно работают украинские войска и берут под свой контроль населенные пункты. Выяснилось, что у оккупантов не хватает резервов для того, чтобы закрыть свою границу. И, судя по всему, рекрутинг и огромные единоразовые выплаты "добровольцам" проблемы не решают.

В интервью Главреду социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, когда может быть объявлена мобилизация в России, объяснил, какие последствия грозят Владимиру Путину в случае такого решения, оценил вероятность заговора против Путина и сделал прогноз о том, какая сила может отстранить его от власти.

Журналисты американского агентства Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится, что агрессор Россия в конце года может объявить мобилизацию. Как вы оцениваете сценарий? Насколько это болезненный шаг для кремлевского режима?

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Сценарий мобилизации в России вполне вероятен. Однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте, в том числе, на Донбассе и в Курской области. Надеюсь, украинское наступление в Курской области будет успешным, а обстановка для России будет лишь ухудшаться.

В этом случае, новая волна мобилизации для России станет неизбежной, хотя Путин категорически не хочет ее проводить и попытается до последнего тянуть с этим решением. Он решится на мобилизацию только тогда, когда поймет, что не может контролировать ситуацию, сдерживать украинские войска, и проводить свои наступательные операции.

Мобилизация, которая может быть объявлена уже этой осенью, станет сильным ударом по репутации Путина, прежде всего, в правящей верхушке. Ведь изначально Путин позиционировал войну против Украины как "специальную военную операцию", а не тотальную войну, требующую мобилизации общества, призывников и проведения других мероприятий. Осень позапрошлого года, когда Путину пришлось отступать и проводить мобилизацию, показала, что все пошло не так, как он хотел. Тогда репутация Путина в верхушке попала под болезненный удар, и именно отступление и мобилизация предопределили последующий путч Пригожина. Путин утратил контроль над ситуацией и частная армия, которую он разрешил создать Пригожину именно из-за неудач на фронте поставила режим на грань катастрофы.

Если Путину придется объявить новую мобилизацию, причем уже больших масштабов, вероятно, режим ждут разрушительные, необратимые последствия. Путин столкнется с расколом правящей верхушки и падением уровня доверия с ее стороны. В верхушке поймут, что ситуация обостряется, Путин завел страну в тупик и пока он у власти, невозможно прекратить войну и вернуть нормальную для его правящей верхушки комфортную расслабленную жизнь. Все-таки до 24 февраля 2022 года для российской верхушки все дороги были открыты: можно было инвестировать деньги, отдыхать, лечиться, обучать детей в любой стране. Сегодня же верхушка в значительной степени изолирована, ее представители под санкциями и ощущают себя как в осажденной крепости.

Мобилизация в РФ
Мобилизацию в России могут объявить уже осенью, считает Игорь Эйдман / Минобороны РФ

Новая мобилизация приведет и к серьезным проблемам в обществе. Власти все время говорят, что, мол, еще чуть-чуть, еще немного, и все точно закончится, но объявление мобилизации опровергнет эти сигналы и покажет, что все наоборот только обостряется. В 2022 году были хаос и паника, но сейчас подобных проявлений будет еще больше, ведь люди уже знают, что их ждет на войне. Потому что мобилизованные третий год воюют в ужасных условиях, или погибли. Повторять их судьбу не захочет никто. Опять толпы людей побегут к границам, что приведет к очень сильному удару по экономике, которой будет не хватать рабочих рук.

Таким образом, возможная новая мобилизация приведет к непоправимым для Путина последствиям. Конечно, он не хочет ее проводить, но, еще раз подчеркну, что если украинское наступление будет развиваться, а ситуация на фронте для России ухудшится, мобилизация станет неизбежной.

В Министерстве обороны Украины ожидают, что численность российской группировки к концу года вырастет еще на 200 тысяч и достигнет показателя уже в 600 000 оккупантов. Сколько военных могла бы набрать Россия в рамках возможной новой волны мобилизации?

Думаю, Россия попытается набрать больше, чем 200 тысяч военных. Сумасшедшие военкоры утверждают, что россиянам, чтобы выиграть войну, нужно набрать от 500 тысяч до 1,5 млн человек. И наверняка Минобороны попытается мобилизовать 500 тысяч человек.

Однако у Кремля возникнет ряд других проблем, потому что параллельно с военной мобилизацией нужно будет мобилизовать трудовые ресурсы и экономику. Нужно совершить экстраординарные действия, чтобы обеспечить всем необходимым такое количество людей. Различные якобы крутые "счетоводы" сравнивают возможности Украины и РФ и говорят, что у России больше ресурсов. И Россия на самом деле обладает серьезными экономическими и человеческими ресурсами, но Путин и политическая верхушка не способны заставить все это работать.

Потому что для этого нужны особые навыки управления. Путин и его окружение, в том числе министры Белоусов, Мантуров и Силуанов, глубоко рыночные люди. Они привыкли работать с рыночной экономикой и не способны построить мобилизационную экономическую модель, которая необходима в ситуации войны.

К тому же Путин, в отличие от других фашистских диктаторов, таких как Гитлер или Сталин, не обладает харизмой, которая позволила бы ему вдохновлять массы на какие-либо жертвы. Чтобы создать мобилизационную модель экономики, диктатор должен быть не только харизматиком, но и трудоголиком. Путин к таким огромным усилиям не готов.

Правильно ли я понимаю, что мобилизация в России способна привести к событиям сродни мятежу Пригожина? Как все могло бы выглядеть на этот раз?

Да, мобилизация в России может привести к различным негативным последствиям для режима. Сейчас мы можем оперировать лишь открытой информацией и не знаем, что происходит в верхушке.

Анализировать ситуацию можно на исторических примерах. Вот заговор против Гитлера в немецкой военной верхушке зрел годами. Примерно с 1937-1938 годов, еще до начала Второй мировой. Заговор созревал, однако верхушка видела, что у Гитлера все получается, и она не торопилась. Но как только Гитлер стал проигрывать войну, военные запустили свой план, закончившийся покушением на Гитлера.

Пригожин
Бунт Пригожина и ЧВК Вагнер - результат отступления на фронте и мобилизации в РФ, - Эйдман / фото: скриншот из видео

Подобная ситуация может произойти и в России. Я практически не сомневаюсь в том, что в правящей верхушке зреет глухое недовольство Путиным, войной и тупиком, в который Путин всех завел, и, прежде всего, бытовыми и материальными неприятностями, связанными с внешней изоляцией. Недовольство заметно даже по разным прослушкам, которые периодически публикуются в интернете.

Пока дела у Путина на войне идут более-менее, верхушка реализовывать свои планы не будет. Но как только она поймет, что Путин проигрывает войну и ситуация ухудшается, то перейдет к делу. В России все время надеются на авось – авось Трамп придет к власти в США или авось Украина вдруг прогнется. Однако надежды все никак не воплощаются в жизнь. И мобилизация стала бы сигналом верхушке о том, что война не заканчивается, а ситуация обостряется и ухудшается. Это знак, что пока Путин жив и при власти, надеяться на разрешение ситуации бессмысленно.

Недовольство Путиным в верхушке и возможная мобилизация очень сильно повышают шансы на какой-либо заговор, который может быть реализован в виде устранения Путина или его отстранения от власти. Пока это лишь вероятность, но в случае мобилизации вероятность заговора существенно возрастет.

Как вы думаете, возможен ли сценарий, при котором российские войска уйдут с фронта в Украине и отправятся на Москву?

Нет, российские войска никуда не пойдут. Не нужно надеяться на народные бунты в России. Ничего подобного не будет.

Только раскол "элит" способен привести к переменам?

Да, перемены возможны лишь в результате раскола "элит", проблем в верхушке. Народ полностью лишен субъектности. Люди запуганы, зомбированы пропагандой и у них нет ресурса для сопротивления.

Раскол "элит" – это очень важный аспект. Ведь Путин, как диктатор, должен отражать интересы правящей верхушки, а после начала полномасштабной войны против Украины он действует уже не в ее интересах. Верхушке не нужна была война с Украиной. И Путину она была не нужна. Он думал, что быстро за три дня все возьмет, а дальше росгвардейцы начнут дубинками разгонять украинцев.

Владимир Путин
Путина могут отстранить от власти, он действует вопреки интересам правящей верхушки в РФ - Эйдман / Скриншот YouTube

Но Путин ошибся и втянулся в войну. И что бы там ни говорили о том, что у России все еще более-менее, на самом деле война напрягает всех. Особенно правящую верхушку, которая привыкла к очень комфортному существованию, а не жизни в условиях стресса.

И поэтому очень велика вероятность того, что верхушка уберет своего диктатора. Лидера, действия которого противоречат ее интересам. И чем дольше продлится война, чем более масштабной она будет, тем выше вероятность такого сценария.

Какие группы могли бы запустить раскол "элит" и отстранение Путина от власти?

Такие процессы обычно запускает широкая коалиция, которая включает силовиков, чиновников, олигархов и других фигур. Они все между собой связаны. Думаю, и в России некая широкая коалиция может это сделать.

Журналисты РБК-Украина опубликовали статью, в которой сказано, что Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября. Как вы думаете, чем закончится история с Курщиной?

Путин как танк пытается переть на всех фронтах, но мы видим, что у него не все получается. Возможно, Путин мог бы решить проблему с Курской областью, но тогда бы ему пришлось сосредоточить все усилия конкретно на Курщине и прекратить наступление на Донбассе.

Курская область
ВСУ наступают в Курской области, синим обозначены подконтрольные украинским войскам населенные пункты / DeepState

Но Путин на этот шаг не пошел, поэтому, я уверен, подобные планы Кремлю реализовать не удастся, а история с Курской областью будет продолжаться.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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