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Мощный удар по порту "Кавказ": в ВМС раскрыли детали уничтожения парома РФ

Алексей Тесля
23 августа 2024, 09:57
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Паром "Конро Трейдер" был одной из важнейших цепей российской военной логистики.
Конро Трейдер
В ВСУ рассказали детали уничтожения парома Конро Трейдер / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, Pixabay

В Военно-морских силам ВСУ официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

О подробностях удара по российским оккупантам в эфире Радио Свобода сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что уничтоженный паром "Конро Трейдер" является одной из важнейших цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил.

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"В первую очередь горюче-смазочными материалами, но кроме того он перевозил конечно и вооружение", - отметил представитель ВМС.

Чем именно ударили по Конро Трейдеру спикер ВМС не уточнил.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

В результате удара по порту "Кавказ" на дно пошел единственный паром, который функционировал между РФ и оккупированным городом Керчь. Отмечается, что Военно-морские мили ВСУ якобы ударили украинской ракетой "Нептун" по парому с топливом.

Напомним, 22 августа жители Севастополя услышали сильные взрывы в районе порта Кавказ Краснодарского края РФ. Сообщалось, что после взрывов в районе порта поднялся огромный столб огня и дыма.

Ранее адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил, что паромные переправы будут важной целью для ударов ВСУ во время деоккупации полуострова.

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