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"Есть результат": в ВСУ рассказали подробности мощного контрнаступления на Харьковщине

Ангелина Подвысоцкая
22 августа 2024, 22:30
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Контрнаступление украинских защитников на Харьковщине не связано с наступлением на Курск.
ВСУ
В ВСУ рассказали подробности контрнаступления на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. В то же время это наступление не связано с наступлением ВСУ на Курск. Об этом заявил заместитель командира 3-й Штурмовой бригады Максим Жорин в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

Украинские военные продвигаются в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады в направлении Боровой. В то же время у россиян остаются еще много резервов, которые РФ не оттянула для защиты Курской области.

"Они успешные, они уже происходят почти неделю. Мы о них абсолютно сознательно не отчитывались для того, чтобы закрепить результат. На сегодня этот результат есть ... С нашего направления вражеские силы не были оттянуты. И силы, которые стояли напротив, и их резервы остались на месте. Даже мы думали, что резервных сил у врага будет немного меньше, но их достаточно много. И враг себе может позволять просто "пачками" по 100 человек отправлять", - сказал Жорин.

видео дня

Он пообещал уже в ближайшие дни обнародовать детали операции и статистику потерь врага.

Смотрите видео о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине:

контрнаступление ВСУ в Харьковской области
Украинские военные пойдут в контрнаступление на Харьковщине / фото: скриншот

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области - последние новости

22 августа стало известно о том, что штурмовики пошли в атаку на Харьковщине. В Сети появилось видео, на котором зафиксированы первые кадры из наступления, которое проходит "в полном разгаре". При этом действиями украинских сил руководят командиры, которые видят ситуацию на поле боя благодаря дронам.

Впоследствии стало известно, что украинские военные уже продвинулись на 2 километра. В 3 ОШБр отметили, что несмотря на преимущество россиян в живой силе, украинские военные смогли пробить оборону врага и закрепиться на занятых позициях.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", - командир бригады полковник Андрей Билецкий.

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война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ Максим Жорин
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