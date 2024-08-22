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Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца - Огрызко

Алёна Воронина
22 августа 2024, 04:50
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Путин не хочет передавать власть, ведь это единственное, из-за чего он чувствует себя безопаснее. Но его окружение хочет спастись и ради этого может его убрать.
Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца - Огрызко
Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца, отмечает Огрызко/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Российский диктатор Владимир Путин никому не хочет передавать свою власть в стране-агрессоре России, потому что это единственное, что позволяет ему чувствовать себя более-менее в безопасности. Передача власти для него - это смертельный приговор, который он сам себе подпишет.

Диктатор РФ понимает, что в случае передачи власти со временем его сдадут, обменяют на кого-то или на что-то, и он проведет остаток своей жизни в Гааге в одиночной камере. Поэтому от власти российский диктатор не откажется ни при каких обстоятельствах. Такое мнение высказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Устроит ли сохранение Путина у власти его окружение, которое видит, что катастрофа приближается? Смотрел на лица людей, присутствовавших на совещании по поводу ситуации в Курской области: они сидели на расстоянии от Путина, не на 11 метров, как раньше, а чуть ближе, но эта рассадка свидетельствовала о недоверии Путина к ближайшему окружению. Он их боится. А это же были те, ближе кого уже нет", - сказал Огрызко.

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Он отметил, что физический и ментальный разрыв между Путиным и его окружением будет нарастать. По словам дипломата, окружение Путина хочет еще немного пожить и порулить

"Эти люди, стремясь спастись, задумаются над тем, как убрать главную занозу - Путина, повесив на него все их общие грехи. Вероятно, окружение Путина надеется, что сможет договориться с Западом за счет уступок и обвинения во всем лично Путина (тем более на Западе говорят, что это "война Путина", а не российского народа)", - высказал мнение дипломат.

Огрызко отметил, что, по его мнению, с точки зрения внутренней политики ситуация в России становится для Путина все более опасной.

"Даже то совещание продемонстрировало, что люди на местах знают ситуацию и говорят об этом публично, но Путин перебил исполняющего обязанности губернатора, который четко сказал, сколько населенных пунктов в Курской области украинские войска взяли под контроль. То есть люди все понимают и видят. Разрыв между реальностью и тем, что Путин хочет подать, будет еще больше, и в конце концов все это лопнет. У Путина сейчас наступает период начала конца", - сказал Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Могут ли в РФ отстранить Путина - последние новости

Ранее в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере в РФ. Похоже, с обострением политического кризиса в Кремле, в России вырисовывается серьезный конкурент диктатору Владимиру Путину.

Также ранее военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан высказал мнение, что российские ЧВК могут провести операцию по смещению Путина. По его словам, это будет понятно в течение недели.

Напомним, российский политтехнолог, галерист Марат Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ. Часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал, что Путин не так силен. Главу Кремля уже не так боятся приближенные к нему люди.

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