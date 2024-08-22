Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца - Огрызко

Путин не хочет передавать власть, ведь это единственное, из-за чего он чувствует себя безопаснее. Но его окружение хочет спастись и ради этого может его убрать.

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Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца, отмечает Огрызко/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Российский диктатор Владимир Путин никому не хочет передавать свою власть в стране-агрессоре России, потому что это единственное, что позволяет ему чувствовать себя более-менее в безопасности. Передача власти для него - это смертельный приговор, который он сам себе подпишет.

Диктатор РФ понимает, что в случае передачи власти со временем его сдадут, обменяют на кого-то или на что-то, и он проведет остаток своей жизни в Гааге в одиночной камере. Поэтому от власти российский диктатор не откажется ни при каких обстоятельствах. Такое мнение высказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Устроит ли сохранение Путина у власти его окружение, которое видит, что катастрофа приближается? Смотрел на лица людей, присутствовавших на совещании по поводу ситуации в Курской области: они сидели на расстоянии от Путина, не на 11 метров, как раньше, а чуть ближе, но эта рассадка свидетельствовала о недоверии Путина к ближайшему окружению. Он их боится. А это же были те, ближе кого уже нет", - сказал Огрызко. видео дня

Он отметил, что физический и ментальный разрыв между Путиным и его окружением будет нарастать. По словам дипломата, окружение Путина хочет еще немного пожить и порулить

"Эти люди, стремясь спастись, задумаются над тем, как убрать главную занозу - Путина, повесив на него все их общие грехи. Вероятно, окружение Путина надеется, что сможет договориться с Западом за счет уступок и обвинения во всем лично Путина (тем более на Западе говорят, что это "война Путина", а не российского народа)", - высказал мнение дипломат.

Огрызко отметил, что, по его мнению, с точки зрения внутренней политики ситуация в России становится для Путина все более опасной.

"Даже то совещание продемонстрировало, что люди на местах знают ситуацию и говорят об этом публично, но Путин перебил исполняющего обязанности губернатора, который четко сказал, сколько населенных пунктов в Курской области украинские войска взяли под контроль. То есть люди все понимают и видят. Разрыв между реальностью и тем, что Путин хочет подать, будет еще больше, и в конце концов все это лопнет. У Путина сейчас наступает период начала конца", - сказал Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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