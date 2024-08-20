"Дай Бог справиться за 1,5-2 года": запрет УПЦ МП в Украине имеет одну проблему - Богачевская

Принятие закона - это лишь первый шаг. Далее будет вопрос в том, как его будут имплементировать. Есть угрозы, что этот процесс будут затягивать.

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Запрет УПЦ МП в Украине имеет одну проблему/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

После принятия Верховной Радой Украины закона о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в стране-агрессоре России, остается важным вопрос, как этот закон будут имплементировать.

Существуют угрозы, что этот процесс будут затягивать. Такое мнение в комментарии Главреду высказала религиовед, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета Ирина Богачевская.

Религиовед отметила, что этот закон был очень четко прописан, и он предусматривает, что факты аффилиации той или иной церковной организации должна определять экспертная среда, а не государственные или политические структуры. То есть в документе все сделано так, чтобы избежать негативной реакции международного сообщества.

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В то же время она обратила внимание, что россияне точно негативно отреагируют на этот закон и будут кричать о якобы нарушении прав человека, отсутствии свободы совести и гонениях на православие. Однако нам не стоит обращать внимание на российскую пропаганду, а нужно продолжать делать свое.

"Однако международный резонанс учитывать, наоборот, нужно, и Украина как государство, которое позиционирует себя как то, которое четко придерживается прав человека и международных законодательных актов, должна четко разъяснять мировому сообществу, что этот проект закона не имеет в себе нарушений свободы совести", - отметила Богачевская.

Главное - чтобы имплементация этого закона не затягивалась

По словам религиоведа, одно дело - принять закон, другое дело - то, как он будет имплементироваться. Она отметила, что имплементацию этого закона могут затягивать на местах. Для этого, например, могут долго спорить в процедурных вопросах и делать все, чтобы не было доведенных до конца запретов отдельных общин.

"Это - единственный подводный камень, который существует, ведь наша цель не только принять закон, но и имплементировать его и изгнать московских попов с украинской земли. То есть сделать все возможное, чтобы они не могли угрожать национальной безопасности и духовному существованию Украины.

Этим законом мы делаем только первый шаг, и здесь работа будет продолжаться годами. Ведь несколько месяцев потребуется, чтобы закон вступил в силу, еще несколько - для наработки процедуры, и в лучшем случае имплементация займет до 9 месяцев. И дай бог, чтобы мы справились хотя бы за полтора-два года", - подчеркнул Богачевская.

Кто такая Ирина Богачевская? Ирина Богачевская – украинский философ и религиовед, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета. Сфера научных интересов Ирины Богачевской – философия религии, лингвистическое религиоведение, семиотика культуры, теория коммуникации, герменевтика. Она автор более 90 научных статей в украинских и зарубежных изданиях, 2-х единоличных монографий и одной в соавторстве, соавтор учебника с грифом МОНУ. Богачевская подготовила как научный руководитель десять кандидатов философских наук и как научный консультант одного доктора философских наук. Член специализированных учёных советов Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, Национального института стратегических исследований и Житомирского государственного университета имени И.Франко. Член Украинской ассоциации религиоведов, Украинского библейского общества и ассоциации исследователей религии (США), пишет Википедия.

Запрет деятельности УПЦ МП в Украине - последние новости

Напомним, в Украине запретили деятельность УПЦ МП. 20 августа Верховная Рада проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно этому законопроекту предусматривается прекращение деятельности УПЦ МП.

Ранее народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечал, что запрет РПЦ в Украине имеет консенсус в обществе. Потребность в принятии законопроекта о запрете РПЦ в Украине только росла, считает Владимир Вятрович.

Напомним, СБУ разоблачила кучу промосковских попов, которые продавали оружие и детскую порнографию. Известно, что настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ МП "сдавал" оккупантам участников движения сопротивления на территории общины. После этого оккупанты брали людей в плен и пытали их.

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