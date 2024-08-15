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У запрета РПЦ в Украине есть консенсус в обществе, у закона большие шансы на принятие - Вятрович

Анастасия Заремба
15 августа 2024, 09:00
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Потребность в принятии законопроекта о запрете РПЦ в Украине только растет, считает Владимир Вятрович.
РПЦ, УПЦ МП, Вятрович
В Раде планируют рассмотреть закон о запрете РПЦ в Украине - Вятрович / Коллаж Главред, фото УНИАН

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал решение, которое должно укрепить духовную независимость Украины от страны-агрессора России. Накануне Согласительный совет принял решение о голосовании во втором чтении законопроекта №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций", который имеет целью запрет деятельности Русской православной церкви в Украине.

В интервью Главреду народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, какие шансы на принятие законопроекта в Раде и что ждет верующих и лавры, которыми пользуется московский патриархат.

Что сейчас происходит с инициативами о запрете РПЦ в Украине - на какой стадии рассмотрение этого вопроса?

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В законе упомянуто о запрете единой церкви, русской православной, а также религиозных организаций, которые имеют свои центры в государстве-агрессоре. Сейчас все в таком состоянии, в котором мы закончили: мы заблокировали трибуну с требованием, что следующее заседание должно начаться с рассмотрения именно этого законопроекта. После этого состоялся Согласительный совет, где руководителями всех фракций было взято обязательство о том, что так и произойдет.

Соответственно, сейчас мы ждем следующего заседания, которое должно состояться в течение ближайших недель в августе. И я очень надеюсь, что Рада действительно начнет работу по рассмотрению этого законопроекта. Его актуальность точно не стала меньше - потребность в его принятии, по моему мнению, только растет. Поэтому надеемся, что с этого начнем, а если нет, то есть все основания говорить о том, что мы снова будем блокировать трибуну, пока его не рассмотрим.

А как вы можете прокомментировать недавнее заявление Зеленского относительно изменений в религиозной жизни Украины - есть ли у вас информация, какая сейчас позиция в Офисе президента по этому вопросу?

Мне трудно как-то однозначно интерпретировать это заявление. С одной стороны, Зеленский еще раньше, в 2022 году был одним из инициаторов того, чтобы прекращать деятельность Русской православной церкви в Украине: было соответствующее решение СНБО, и во исполнение этого решения Кабмином был наработан законопроект, который приняли в первом чтении в октябре 2023 года.

Но после этого, когда уже депутаты требовали рассмотрения этого законопроекта в первом, втором чтениях, к сожалению, не хватило четкой позиции президента и политического большинства в парламенте о необходимости принятия этого закона. Никаких заявлений не было, и это впервые за много месяцев мы услышали заявление президента, которое в принципе может быть трактовано как поддержка этого законопроекта. А если так и есть, это будет означать, что определенная часть представителей партии "Слуга народа", которая колеблется, понимает (поскольку они часто определяют свой политический выбор в зависимости от позиции Банковой), что теперь их колебаний будет меньше.

Киево-Печерская Лавра
Верховная Рада может принять законопроект о запрете РПЦ в августе, вероятность очень высокая - Вятрович / УНИАН

В целом вероятность принятия этого законопроекта в случае его внесения в повестку дня достаточно высока. То есть примерно 240 голосов он может насобирать. Именно поэтому, наверное, руководство фракции "Слуга народа", которое не хочет принятия этого законопроекта, выбрали в качестве такого сдерживающего механизма, чтобы этого не произошло, просто на не внесении его в повестку дня.

С одной стороны, нет никакой политической ответственности за то, что якобы не сделаны необходимые шаги по прекращению деятельности Русской православной церкви в Украине. С другой стороны, этого прекращения тоже не происходит. Будем надеяться, что позиция Зеленского таки означает его более четкое определение в этой ситуации и то, что это будет толчком для части представителей партии "Слуга народа" в парламенте.

А какая ситуация сейчас в самой церкви? Ведь когда начался процесс выселения так называемой УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры, происходили довольно серьезные протесты ее сторонников. Изменилось ли что-то с того времени?

Важно то, как к идее запрета Русской православной церкви в Украине относится большинство украинцев - более 80% поддерживают необходимость такого законопроекта. Это достаточное основание считать, что мы имеем определенный общественный консенсус относительно того, каким образом этот вопрос должен быть решен. Я далек от мысли о том, что абсолютно все верующие этой церкви, даже понимая вредность связи с Москвой, будут готовы порвать с ней самостоятельно или отказаться от связей с Россией, поэтому мы должны каким-то образом подождать.

Мне кажется, что у них было достаточно времени для этого - к сожалению, никаких серьезных шагов для того, чтобы порывать организационные связи с Россией, с их стороны не делается. Более того, после принятия этого закона у них будет время, чтобы разорвать эти интеграционные связи с Москвой. Если это будет сделано, то очевидно, действие закона не будет распространяться на эту структуру. Судя по тому переполоху, который вызвала законодательная инициатива в руководстве церкви, которая называет себя украинской православной церковью, очевидно, они понимают, что у них не будет готовности разрывать свои связи с Московщиной.

Закон предусматривает, что в Украине запрещается деятельность Русской православной церкви и любых других религиозных организаций, которые имеют свои центры в России. Эти организации не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, представители этих религиозных организаций не могут быть капелланами в Вооруженных силах Украины.

Закон также предусматривает возможность облегченного перехода представителей этой церкви в другие церкви, то есть все возможные механизмы для того, чтобы люди, для которых действительно важно молиться Богу, а не иметь связь с Россией, в законе есть. Но зато закон ориентирован на то, чтобы разрывать организационные связи с Русской православной церковью, которую мы считаем не только и не столько даже разрушительной структурой, сколько политической структурой, которая работает против Украины. Собственно, это и является мотивом этого законопроекта, который направлен на обеспечение безопасности граждан Украины.

Что будет с другими лаврами, которые были в пользовании УПЦ МП после принятия закона?

Все церковные помещения, принадлежащие государству или общинам, не смогут использоваться религиозными организациями, которые имеют центры в России. То есть они должны либо остаться в государственной собственности, либо переданы для использования другим церквям. И в случае грубых нарушений со стороны определенных граждан Украины, которые имеют принадлежность к запрещенной религиозной организации, правоохранительные органы должны действовать в соответствии с законом.

Кто такой Владимир Вятрович

Владимир Вятрович - историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.

Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор Архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

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