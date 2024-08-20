РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях: какие последствия

Во время ночного удара оккупанты запустили почти три десятка "Шахедов", а также били ракетами.

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РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях/ коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Российские оккупанты в ночь на вторник, 20 августа, запустили по Украине почти три десятка воздушных целей. В целом они атаковали наше государство 26 ударными дронами и несколькими ракетами различного типа. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В ночь на 20 августа 2024 года противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатой ракетой "Искандер-К" из Брянской обл, управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской и Запорожской областей, а также 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф)", - говорится в сообщении.

Украинская противовоздушная оборона сбила 28 вражеских воздушных целей в пределах 9 областей нашего государства.

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"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей: одну крылатую ракету "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей", - сообщил Олещук.

Удар по Украине 20 августа/ Олещук

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

На Киевщине из-за падения обломков повреждены частные дома

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что в ночь на 20 августа враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Вражеские цели были сбиты силами ПВО.

Кравченко отметил, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, пострадавших нет

"В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посечены фасады. Кроме того, в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий вражеской атаки", - отметил глава Киевской ОГА.

Последствия ночной атаки по областям Украины

Днепропетровская область

В Днепропетровской области ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили две крылатые ракеты и два вражеских дрона. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что российские войска атаковали два района области.

"Синельниковщина. Вечером враг применил беспилотник по одному из населенных пунктов. Никопольщина. Агрессор вечером попал дроном-камикадзе по райцентру. Выпустил несколько артиллерийских снарядов по Мировской громаде. А уже утром обстрелял Марганецкую и продолжил террор Никополя. Пострадал один человек. Какой ущерб причинили оккупанты, еще уточняют спасатели", - рассказал Лысак.

Николаевская область

Ночью в Николаевской области было уничтожено 5 вражеских дронов "Шахед", сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Херсонская область

На Херсонщине ночью украинская ПВО уничтожила два дрона "Шахед", сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Белозерка, Благовещенское, Томина Балка, Красный Маяк, Понятовка, Первомайское, Приозерное, Садовое, Камышаны, Михайловка, Ольговка и город Херсон. Российские военные попали в образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, из них - 1 ребенок", - рассказал глава ОГА о последствиях атак, которые совершили оккупанты на область в понедельник, 19 августа.

Винницкая область

В Винницкой ОГА сообщили, что над областью было сбито 10 вражеских дронов из 12, которые залетели на территорию области.

"Как сообщила первый заместитель Начальника ОВА Наталья Заболотная, в ночь на 20 августа всего в область зашло 12 БпЛА. По результатам работы ПВО сбито 10 БпЛА. Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях не поступала", - говорится в сообщении.

Хмельницкая область

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили над областью один дрон.

"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили 1 вражеский БпЛА типа "Shahed". Информации о повреждении имущества не поступало. Погибших и травмированных нет. Спасибо ВСУ за защиту неба!", - отметил Тюрин.

Кировоградская область

На Кировоградщине во время сбивания вражеских целей осколки повредили несколько частных домов, рассказал председатель ОГА Андрей Райкович. Пострадавших нет.

"Очередная вражеская атака. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Александрийского района обломками сбитого дрона повреждены несколько кровель, окон, заборов частных домовладений. Зацепило и два автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет. Все соответствующие службы на месте", - сообщил Райкович.

Сумская область

В Сумской областной военной администрации сообщили, что враг в ночь на 20 августа нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады.

"В результате вражеской атаки без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже восстановлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилого сектора. Спасибо нашим энергетикам за слаженные и профессиональные действия. Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметили в ОВА.

Тернопольская область

Во время ночного удара окупантов по Тернопольщине произошли взрывы и вспыхнул пожар в областном центре. В Тернопольской областной военной администрации призвали местных жителей ограничить пребывание на улице.

"При планировании дня без нужды не выходите из дома, максимально ограничите пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора. В Тернопольском районе проводятся замеры качества воздуха", – говорится в сообщении Тернопольской ОВА.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Напомним, 19 августа РФ поднимала в воздух 6 самолетов Ту-95МС - украинцев предупредили о ракетной угрозе. Наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

В ночь на 20 августа прогремели мощные взрывы - Россия запустила по Киеву баллистику. Утром 20 августа в Украине объявили масштабную воздушную тревогу - в Киевской области прогремели взрывы.

Также ранее сообщалось, что был раскрыт масштаб будущего удара России по Украине на День Независимости. Последний раз Россия наносила по Украине массированный удар еще в начале июля.

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