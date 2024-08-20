В Украине запретили деятельность УПЦ МП: стали известны важные детали

Алексей Гончаренко также подробно объяснил, какие изменения произойдут с принятием этого закона.

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В Украине запретили деятельность Московского патриархата / коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegram

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада проголосовала за законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России.

Народный депутат Алексей Гончаренок сообщил, что согласно этому законопроекту, будет прекращена деятельность УПЦ МП.

"Историческое решение! Принят законопроект о запрете русской церкви в Украине! 265 - за", - написал депутат в Telegram. видео дня

Гончаренко также подробно объяснил, какие изменения произойдут с принятием этого закона:

ограничения религиозным организациям на связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно понимается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

Экспертная комиссия будет определять, есть ли у религиозных организаций связь с Россией, если да - будут давать 9 месяцев, чтобы прекратить эти связи.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram также отреагировал на принятие закона о запрете русской церкви в Украине.

"Московской церкви в Украине не будет", - подчеркнул Ермак.

Парламент запретил деятельность Московского патриархата в Украине / скриншот: Telegram

Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

Запрет УПЦ МП в Украине

Напомним, что в конце июля в ВР саботировали запрет УПЦ. В парламенте произошел конфликт между членами провластной коалиции и оппозицией из-за нежелания первых выносить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП, деятельность которой связывают с Русской православной церковью.

СБУ разоблачила кучу промосковских попов, которые продавали оружие и детскую порнографию. Известно, что настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ МП "сдавал" оккупантам участников движения сопротивления на территории общины. После этого оккупанты брали людей в плен и пытали их.

В октябре 2023 года Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине. Депутаты поддержали законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией. Тогда "за" проголосовали 267 депутатов.

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