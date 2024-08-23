Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал удары Украины по военным целям в стране-агрессоре РФ.
"Все цели у нас очень конкретные. Украина атакует военные объекты и решает задачу минимизации военного потенциала России. Украина крайне прагматично ведет войну в рамках международного права. Мы не атакуем ради эмоциональных составляющих. Мы атакуем военные объекты, и это абсолютно оправдано с любой точки зрения, в частности юридической", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.
Представитель ОП подчеркнул, что украинские силы атакуют объекты, которые так или иначе принимают непосредственное участие в геноциде украинского населения.
При этом он выделил несколько целей, по которым ведутся удары:
- энергетическая инфраструктура РФ (обеспечение нефтебаз и др.);
- авиационная инфраструктура (а именно стратегическая авиация, которую РФ использует для ударов по мирному населению Украины).
По его словам, Украина уничтожает исключительно военные цели в РФ независимо от того, на каком расстоянии от границы они расположены.
"Надо еще раз заметить, что Украина юридически имеет на это право, действует согласно международным нормам, в отличие от России. Напомню, что в момент полномасштабного вторжения эта страна запустила на территории Украины ряд преступлений. Сегодня все действия России – это элементы одного большого преступления", - добавил Подоляк.
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Удары по целям в РФ - последние новости по теме
Как писал Главред, в Пролетарске Ростовской области продолжает гореть нефтебаза, пожар не могут ликвидировать уже четыре дня. Ростов и прилегающие села затянуло опасным смогом.
Кроме того, в ночь на 21 августа Москву атаковал рой беспилотников. Всю ночь работала российская ПВО. В стране-агрессоре атаку признали самой масштабной с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Отдельно ГУР отчитывалось о поражении самолетов на аэродроме "Савалейка".
Больше новостей:
- Взрывы на нефтебазе под Ростовом: Генштаб подтвердил атаку, все подробности
- Атака дронов: на Днепропетровщине прогремели взрывы и вспыхнул пожар на подстанции
- Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред