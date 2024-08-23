Атаки на аэродромы и НПЗ: у Зеленского назвали цель ударов по территории России

Украина уничтожает военные цели в РФ независимо от того, на каком расстоянии от границы они расположены, говорит Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал удары по военным целям в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал удары Украины по военным целям в стране-агрессоре РФ.

"Все цели у нас очень конкретные. Украина атакует военные объекты и решает задачу минимизации военного потенциала России. Украина крайне прагматично ведет войну в рамках международного права. Мы не атакуем ради эмоциональных составляющих. Мы атакуем военные объекты, и это абсолютно оправдано с любой точки зрения, в частности юридической", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Представитель ОП подчеркнул, что украинские силы атакуют объекты, которые так или иначе принимают непосредственное участие в геноциде украинского населения.

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При этом он выделил несколько целей, по которым ведутся удары:

энергетическая инфраструктура РФ (обеспечение нефтебаз и др.);

авиационная инфраструктура (а именно стратегическая авиация, которую РФ использует для ударов по мирному населению Украины).

По его словам, Украина уничтожает исключительно военные цели в РФ независимо от того, на каком расстоянии от границы они расположены.

"Надо еще раз заметить, что Украина юридически имеет на это право, действует согласно международным нормам, в отличие от России. Напомню, что в момент полномасштабного вторжения эта страна запустила на территории Украины ряд преступлений. Сегодня все действия России – это элементы одного большого преступления", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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/ Инфографика: Главред

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