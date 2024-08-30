Обязаны арестовать: в МУС пригрозили Монголии в случае отказа в аресте Путина

Нарушение обязательств Монголии перед МУС может повлечь за собой определенные последствия для этой страны.

https://glavred.info/politics/obyazany-arestovat-v-mus-prigrozili-mongolii-v-sluchae-otkaza-v-areste-putina-10593008.html Ссылка скопирована

МУС требует арестовать Путина в Монголии / коллаж: Главред, фото: Википедия, Peter Dejong

Если российский диктатор Владимир Путин посетит на следующей неделе Монголию, то местные власти должны его арестовать. Об этом в комментарии BBC заявил представитель Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доктор Фади эль-Абдалла.

Поездка Путина в Монголию запланирована на вторник. Страна является постоянным членом МУС. В Кремле уже заявили, что "не волнуются о поездке".

видео дня

"У нас прекрасные отношения с нашими партнерами из Монголии. Конечно, все аспекты визита президента были тщательно подготовлены", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в Москве.

В свою очередь представитель МУС подчеркнул, что Монголия, как и другие страны-члены этого суда, имеет определенные обязательства перед МУС и должна их соблюдать. Это включает выполнение ордеров на арест, таких как тот, который суд выдал на арест Путина в 2023 году.

Если Монголия откажется арестовывать Путина, то судьи МУС будут вынуждены рассматривать такое нарушение и передать об этом информацию в ассамблею, которая, в свою очередь, "может принять любые меры для наказания страны-нарушителя".

Ордер на арест Владимира Путина Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Ордер на арест Путина - новости

Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина еще в марте 2023 года, после этого президент США Джо Байден назвал такие действия "оправданными".

После информации о том, что российский дактатор планирует посетить Монголию, украинский МИД обратился к властям страны с требованиями арестовать Путина на своей территории.

Зато пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не переживают из-за визита Путина в Монголию и возможности его ареста и сказал, что у Москвы очень хорошие отношения с Улан-Батором.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред