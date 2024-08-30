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"С этого времени власти Путина уже не будет": названа дата полного развала России - прогноз

Юрий Берендий
30 августа 2024, 16:48
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Операция ВСУ в Курской области значительно ускорит процесс распада Российской Федерации, рассказал астролог Влад Росс.
'С этого времени власти Путина уже не будет': названа дата полного развала России - прогноз
Когда развалится Российская Федерация - назван точный год / Коллаж Главред, фото: Главред, УНИАН

Процесс распада Российской Федерации может начаться уже весной 2025 года после того, как украинские военные начнут продвигаться на территории других областей России, в частности Орловской. Об этом рассказал в прогнозе известный астролог Влад Росс.

Влад Росс считает, что Украина стремится взять под контроль как можно больше территории Брянской, Курской, Белгородской и Орловской областей России для возможного обмена их на Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области.

"Если Москва не пойдет на переговоры на условиях Киева, эти четыре области РФ придется оставить в составе Украины. Уже взята важная точка - первая столица Советской Украины - город Суджа. Суд Божий может свершиться уже вскоре, и все исторические украинские территории будут возвращены под контроль Киева после этой войны", - прогнозирует он.

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Хотя Украина не претендует на Краснодарский край, Росс убежден, что этот регион, как и Ростовская область, сам захочет присоединиться к Украине после ее вступления в ЕС и НАТО, что, по его мнению, обязательно произойдет, несмотря на войну, как заявил президент Чехии Петр Павел.

"По моим прогнозам, Украина войдет в НАТО с Курской областью. Вот такой каламбур может быть", - указывает он.

Астролог делает вывод, что России не удастся выдавить украинские войска с российской территории. Если ВСУ вошли в Курскую область на ретроградном Меркурии, заставить их уйти оттуда не получится.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Сейчас будет стоять задача "откусить" около тысячи квадратных километров в Брянской области, столько же - в Белгородской области, а также войти в Орловскую область", - говорит он.

Влад Росс отмечает, что рецепт победы над Россией заключается в том, что нужно взять Беларусь.

"И тогда полк Калиновского пойдет на Минск, свергнет режим Лукашенко, а дальше из Витебска или Орши на Москву хорошей дорогой рукой подать. И можно будет брать Москву", - указывает астролог.

Росс также отмечает важность ударов по Москве, в частности по Рублевке, указывая, что украинские дроны уже направлены в эту сторону, и если ATACMS тоже будут использованы, это может значительно ускорить завершение конфликта. Он считает, что украинские силы могут закрепиться в Курской области до переворота в России, что может стать началом конца путинского режима.

"С весны 2025 года путинской власти уже не будет, но есть вероятность, что все развалится даже раньше - перед Новым годом. Потому что Юпитер войдет в жесткий клинч с Сатурном. Первый их аспект был в августе 2024-го, и мы видели, какие события развернулись на Курщине. Далее в ноябре Плутон войдет в зодиакальный знак, связанный с Россией, а Плутон - это смерть, уничтожение и разрушение. В декабре Юпитер будет в жестком квадрате к Сатурну, поэтому правление путинского режима может прямо перед Новым годом улететь в Тартарары. И последний аспект между Юпитером и Сатурном будет в мае-июне 2025 года. Примерно в это время, по моему прогнозу, закончится война по крайней мере ее горячая фаза", - прогнозирует Росс.

Он отметил, что, вместо того, чтобы перебросить часть войск с Донбасса в Курскую область для сдерживания продвижения ВСУ, российские чиновники решили усилить наступление, особенно на Покровском направлении. Россия стремится захватить Покровск, чтобы выйти на Никополь и Днепр, тем самым остановив работу украинской промышленности.

Влад Росс также указывает, что Россия готовится к масштабной мобилизации, из-за чего начинает закрывать доступ к таким платформам, как WhatsApp, YouTube, Signal, а вскоре может заблокировать и Telegram. Деньги для набора контрактников в России заканчиваются, и даже за большие деньги мало кто соглашается идти на войну, поэтому власти в РФ будут вынуждены отправлять на фронт молодежь, делает вывод астролог.

"Это сначала может быть скрытая мобилизация, но позже она пойдет открыто. Срочниками Россия будет затыкать дыры в Курской, Белгородской, Брянской областях, где будет фронт", - добавляет он.

Влад Росс заключает, что такая мобилизация не приведет к военным успехам, но может стать толчком для переворота, который свергнет путинский режим.

"Матери не захотят отдавать сыновей на войну, тем более за копейки. Московию ждет очень большой бабий бунт. Назревать он будет постепенно, а потом, как вспышка, разразится революция - либо в октябре-ноябре 2024-го, либо в феврале-марте 2025-го. Уверен, что мобилизация в РФ равна падению путинского режима, и власть КГБ-ФСБ наконец-то будет уничтожена", - прогнозирует астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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