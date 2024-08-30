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Путин захочет закончить войну: аналитик назвал уязвимое место, куда влупят ВСУ

Даяна Швец
30 августа 2024, 17:10
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Военный аналитик Шон Белл назвал два самых опасных места Кремля, удар по которым натолкнет агрессоров кардинально изменить ход войны.
Путин захочет закончить войну: аналитик назвал уязвимое место, куда влупят ВСУ
ВСУ ударят под дых Кремлю двумя ударами / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Украина, как и Россия, не достигли тех результатов в войне, которые можно ознаменовать победными. Однако вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл очертил 24 каналу две вещи, которые помогут Киеву существенно приблизиться к положительному результату.

Не один эксперт обращал внимание, что едва ли не самым важным "центром притяжения" для агрессоров - является Крым. Белл называет полуостров своеобразной "жемчужиной короны" Путина.

Атаки ВСУ на Крым

С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением.

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Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.

По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Именно по этой причине Украина правильно делает, что эффективно работает над уничтожением Черноморского флота.

"Украина также должна показать, что способна уничтожить Крымский мост. Если поставить под угрозу положение оккупантов в Крыму, тогда Путин может задуматься о целесообразности войны", - сказал Белл.

Еще одним рычагом, которым манипулирует Путин - является существенная поддержка российских олигархов. Однако положительным моментом являются санкции, под которыми они уже находятся.

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

"Если удастся создать для них условия, при которых их жизнь станет невыносимой, то Россия достаточно быстро может пережить шоковые изменения и сбросить руководство. Здесь важно продолжать санкции против страны-агрессора", - отмечает эксперт.

Шон Белл заключает, что планы Путина по захвату Украины потерпели поражение, сейчас речь идет не о том, кто победит, а о том, как все закончится. Конечно, все будет выбирать украинская нация.

"Это то, что Украина должна решить. Освободить всю территорию Украины будет сложно по разным причинам. Если Украина стремится к этому, то ей понадобится значительная поддержка Запада. Думаю, что на каком-то этапе нужно достичь мира. И тогда есть вопрос, как обеспечить безопасность Украины в будущем и ее процветание. Уверен, что Запад сделает все, чтобы помочь в этих вопросах", - считает Белл.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как известно, боец ВСУ оценил вероятность захвата Покровска - это направление остается самым тяжелым участком, подчеркнул Кирилл Сазонов. В то же время украинский защитник уверен, что под Покровском противник "тянет на грани" и тех возможностей, что были еще месяц-два назад, уже явно нет.

К сожалению, украинские войска не были готовы к интенсивному давлению со стороны российских оккупантов, поэтому ситуация ухудшается. В DeepState раскрыли, что происходит на самом деле и отметили, что последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении.

Однако, несмотря на все трудности, Покровск имеет шансы не стать вторым Бахмутом. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев убежден, что, если украинские войска смогут продержаться минимум три недели, есть шанс, что у врага ничего путного из его планов не получится.

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