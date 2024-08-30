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Покровск имеет шансы не стать вторым Бахмутом: эти три недели будут решающими

Даяна Швец
30 августа 2024, 16:39
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Все существующие силы оккупанты в данную секунду бросают на то, чтобы оккупировать Покровск полностью, однако, к счастью, их возможности не безграничны.
ВСУ, Покровск
ВСУ под Покровском нужно продержаться до конца сентября / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepState

Если ВСУ смогут продержаться в Покровске еще несколько недель, у Украины появится шанс остановить агрессора. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"7 августа этого года генерал [Кирилл] Буданов, глава нашей военной разведки, сказал, что у врага осталось ресурсов для проведения наступательных активных действий полтора-два месяца. То есть речь идёт о том, что где-то к середине сентября, возможно, к концу сентября, у врага должны эти ресурсы [закончиться]. Если украинские войска смогут продержаться минимум три недели, есть шанс, что у врага ничего путного из его планов не получится", - отметил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

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До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Украине также играет на руку то, что агрессор вынужден часть своих ресурсов перебрасывать еще и на Курское направление.

"Для того, чтобы враг гарантированно имел возможность ликвидировать украинский плацдарм на территории Курской области, ему нужно минимум 50 тысяч личного состава. Где эти ресурсы взять, если абсолютное большинство тех ресурсов уже задействовано на разных участках фронта?", - отметил Селезнев.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев обратил внимание на готовность фортификаций к обороне Покровска и заявил, что, хотя официально заявляется, что сделано все, что надо и необходимо, это "вопрос неоднозначный".

"Опять же, мало построить инженерную фортификацию. Надо ее обеспечить обученным и обеспеченным личным составом, который будет держать именно оборонительные рубежи и позиции", - отметил он.

Минусом для наших защитников является то, что противник имеет численное и авиационное преимущество, которое помогает ему наступать.

В качестве вывода Селезнев подытожил, что россияне продвигаются, и "пока мы не имеем возможности остановить это продвижение, на Покровском направлении в частности".

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Покровское направление - последние новости

Как известно, недавно назвали вероятную цель РФ после Покровска. Украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, пишет Financial Times, однако под угрозой город-миллионник .

Утверждение о том, что если оккупанты РФ захватят Покровск Донецкой области, то они остановятся, является иллюзией, о чем свидетельствует опыт Авдеевки, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Зато существует угроза для городов-стотысячников.

Сейчас оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ в рамках наступления на Покровск и пытается окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.

В ближайшие несколько дней ситуация на Покровском направлении будет оставаться такой же тяжелой, однако известно, что может стабилизировать фронт.

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