Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

Украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, пишет Financial Times.

https://glavred.info/ukraine/pod-ugrozoy-gorod-millionnik-v-ft-nazvali-veroyatnuyu-cel-rf-posle-pokrovska-10592834.html Ссылка скопирована

Оккупанты РФ могут продвинуться вперед, пишет FT/ Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Если российским оккупантам удастся захватить Покровск Донецкой области, это может открыть путь врагу для продвижения к Днепру, а также поставит под угрозу логистику всего региона для украинских военных, говорится в выкладках аналитической группы Frontelligence Insight.

Вместе с тем военные аналитики считают, что что украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, направив новые бригады или перебросив силы на Покровское направление из других районов. Об этом идет речь в материале издания Financial Times.

Отмечается, что руководство Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский, подвергаются критике со стороны военных, законодателей и аналитиков из-за быстрого продвижения армии страны-агрессора на востоке Украины с тех пор, как Киев начал операцию в Курской области.

видео дня

Украинцы надеялись, что операция на территорию РФ заставит Кремль перенаправить ресурсы на новый фронт и переломить ход войны в пользу Украины. При этом критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч опытных украинских солдат для участия в Курской операции.

Уточняется, что на этой неделе российские оккупанты захватили несколько близлежащих городов под Покровском и вынудили недостающие по численности украинские подразделения отступить с подготовленных оборонительных позиций.

Журналисты пишут, что согласно спутниковым снимкам, проанализированным исследователями Black Bird Group, российские войска сейчас находятся всего в 8 км от Покровска. При этом военный аналитик Информационного сопротивления Александр Коваленко называет ситуацию под городом "полным провалом обороны", а один из солдат 93-й механизированной бригады считает, что "Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут".

"Украина направила резервы в Курск, оставив меньше возможностей для затыкания брешей в других местах. Некоторые из более опытных бригад были заменены более новыми, менее опытными подразделениями", — говорит Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

При этом среди причин прорыв россиян называется недостаточная подготовка мобилизованных ВСУ и дефицит боеприпасов. Утверждается, что якобы мобилизованные не знают, что делать в реальном бою, а один из командиров артиллерии подтвердил, что "снаряды заканчиваются", потому что многие ресурсы были перенаправлены на север, в Курскую область.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред