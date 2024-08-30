"Кремль заставляет": прогнут ли Лукашенко вступить в войну против Киева - Жмайло

Александр Лукашенко уже в течение довольно долгого периода времени начинает искать возможности для дружбы с Украиной.

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Лукашенко играет свою игру, бряцая оружием / Коллаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Недавно Александр Лукашенко призвал закончить войну, назвав незаконное вторжение России "дракой". Судя по тому, что Лукашенко говорит о "примирении", ситуация выглядит так, что ему не выгодно вступать в войну. Это мнение прокомментировал в интервью Главреду соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Он ответил на вопрос, возможен ли вариант, когда Лукашенка Путин может заставить к тому, чтобы он проводил со своей стороны определенные действия.

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По мнению эксперта, Кремль его заставляет с начала полномасштабного вторжения, и вот такие действия - это крайние шаги, на которые идет белорусский диктатор.

И он будет вынуждать и в дальнейшем, это однозначный факт, но и Лукашенко старается не идти на такие шаги, на обострение. В этом ключе Дмитрий Жмайло выделяет два простых ответа.

Во-первых, как подчеркивает соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, неизвестно, как будет вести себя белорусская армия, потому что там есть и люди, которые, мягко говоря, не поддерживают Лукашенко, и лица, которые уже давно завербованы ФСБ.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Жмайло объясняет, что сохранение вертикали и силового блока под своим контролем для Лукашенко очень и очень важно.

"Во-вторых, общественные настроения - сейчас можно говорить, что белорусская оппозиция обезглавлена, потому что вся реальная оппозиция воюет в Украине. Лукашенко это прекрасно понимает, и поэтому он будет упираться до последнего. А для того, чтобы полноценно ввести белорусскую армию в военный конфликт, Москве нужно будет прибегать к нестандартным шагам вроде или расшатывания ситуации в Беларуси, или силовой замены лидера", - заявил эксперт.

Подытоживая, эксперт подчеркивает, что белорусы будут совершать провокации, подыгрывать россиянам, но все-таки, у них кишка тонка решиться на что-то более серьезное. Потому что у нас есть боевой опыт, запал, а белорусы сейчас не готовы идти умирать в Украине.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости по теме

Как известно, 29 августа Беларусь впервые применила авиацию для сбивания "Шахедов" из РФ. По данным аналитиков, ночью 29 августа во время очередной атаки РФ на Украину один из дронов "Шахед" снова попал на территорию Беларуси, в Ельском районе, около 03:30.

Кроме этого, Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну - он признался, что неизвестные силы предлагают ему плюнуть на друзей из Кремля. Кто-то якобы советует Александру Лукашенко отвернуться от России и стать на сторону Украины в борьбе против оккупантов и российской агрессии.

Недавно политический аналитик Игорь Тышкевич рассказал, для чего Александр Лукашенко перевел свои войска к границе с Украиной. По его мнению, это попытка показать российскому диктатору Владимиру Путину, что Беларусь поддерживает РФ на фоне операции ВСУ в Курской области.

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