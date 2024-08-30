УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Кремль заставляет": прогнут ли Лукашенко вступить в войну против Киева - Жмайло

Даяна Швец
30 августа 2024, 15:48обновлено 30 августа, 16:50
49
Александр Лукашенко уже в течение довольно долгого периода времени начинает искать возможности для дружбы с Украиной.
Лукашенко, РБ Армия
Лукашенко играет свою игру, бряцая оружием / Коллаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Недавно Александр Лукашенко призвал закончить войну, назвав незаконное вторжение России "дракой". Судя по тому, что Лукашенко говорит о "примирении", ситуация выглядит так, что ему не выгодно вступать в войну. Это мнение прокомментировал в интервью Главреду соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Он ответил на вопрос, возможен ли вариант, когда Лукашенка Путин может заставить к тому, чтобы он проводил со своей стороны определенные действия.

видео дня

По мнению эксперта, Кремль его заставляет с начала полномасштабного вторжения, и вот такие действия - это крайние шаги, на которые идет белорусский диктатор.

И он будет вынуждать и в дальнейшем, это однозначный факт, но и Лукашенко старается не идти на такие шаги, на обострение. В этом ключе Дмитрий Жмайло выделяет два простых ответа.

Во-первых, как подчеркивает соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, неизвестно, как будет вести себя белорусская армия, потому что там есть и люди, которые, мягко говоря, не поддерживают Лукашенко, и лица, которые уже давно завербованы ФСБ.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Жмайло объясняет, что сохранение вертикали и силового блока под своим контролем для Лукашенко очень и очень важно.

"Во-вторых, общественные настроения - сейчас можно говорить, что белорусская оппозиция обезглавлена, потому что вся реальная оппозиция воюет в Украине. Лукашенко это прекрасно понимает, и поэтому он будет упираться до последнего. А для того, чтобы полноценно ввести белорусскую армию в военный конфликт, Москве нужно будет прибегать к нестандартным шагам вроде или расшатывания ситуации в Беларуси, или силовой замены лидера", - заявил эксперт.

Подытоживая, эксперт подчеркивает, что белорусы будут совершать провокации, подыгрывать россиянам, но все-таки, у них кишка тонка решиться на что-то более серьезное. Потому что у нас есть боевой опыт, запал, а белорусы сейчас не готовы идти умирать в Украине.

армия беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости по теме

Как известно, 29 августа Беларусь впервые применила авиацию для сбивания "Шахедов" из РФ. По данным аналитиков, ночью 29 августа во время очередной атаки РФ на Украину один из дронов "Шахед" снова попал на территорию Беларуси, в Ельском районе, около 03:30.

Кроме этого, Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну - он признался, что неизвестные силы предлагают ему плюнуть на друзей из Кремля. Кто-то якобы советует Александру Лукашенко отвернуться от России и стать на сторону Украины в борьбе против оккупантов и российской агрессии.

Недавно политический аналитик Игорь Тышкевич рассказал, для чего Александр Лукашенко перевел свои войска к границе с Украиной. По его мнению, это попытка показать российскому диктатору Владимиру Путину, что Беларусь поддерживает РФ на фоне операции ВСУ в Курской области.

Другие новости о Беларуси:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Беларусь Александр Лукашенко новости Беларуси вторжение Беларуси Войска Беларуси
Реклама

Главное за день

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

16:36 Украина
РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвы

РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвы

16:00 Украина
Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшие

15:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины 6769

Урожая можно и не увидеть: растения, которые нельзя сажать возле малины

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей 6322

Только люди с высоким IQ найдут жирафа за 7 секунд: непростая загадка для сообразительных людей

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска 4123

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней 3373

Изменила с другим: муж предательницы Галины Безрук объявил о разрыве с ней

Последние новости

17:11

Удивительно, но гениально: для чего опытные садоводы оставляют в саду ложку сахара

17:10

Путин захочет закончить войну: аналитик назвал уязвимое место, куда влупят ВСУ

16:48

"С этого времени власти Путина уже не будет": названа дата полного развала России - прогноз

16:43

"Потери страшные": боец ВСУ оценил вероятность захвата Покровска

16:39

Покровск имеет шансы не стать вторым Бахмутом: эти три недели будут решающими

Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии БеларусиАлександр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси
16:36

Сильное продвижение РФ под Покровском: в DeepState раскрыли, что происходит на самом деле

16:19

Какой таблеткой можно подкормить комнатные цветы: поразят своей красотой

16:00

РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвыВидео

15:57

Закрыть окна и не только: в ОВА обратились к жителям Сум после обстрела - есть погибшиеФотоВидео

Реклама
15:51

В Курской области ВСУ продвинулись вперед и взяли пленных – Ставка Зеленского

15:48

"Кремль заставляет": прогнут ли Лукашенко вступить в войну против Киева - Жмайло

15:25

Может принести беды и измену: почему нельзя мыть посуду в гостях

15:21

"Весь госаппарат РФ едва не хекнул": Россия боится объявлять мобилизацию - ЖмайлоВидео

15:20

Что делать, если не набирается вода в бачок унитаза: легкий способ, как починить

15:17

Нацполиция разыскивает экснардепа Березу из-за уклонения от армии – СМИ

15:12

Возможны диверсии и обстрелы: может ли армия Беларуси пойти в наступление на Киев - Жмайло

14:35

Надо найти спрятанную лампочку за 10 секунд: загадку разгадывают лишь единицы

14:25

Вероятность ареста Путина по ордеру МУС: в Кремле выдали странное заявление

14:11

"Будешь получать по лицу": коллега путиниста Киркорова ошарашил заявлением о нем

13:57

Жара до 40 градусов и заморозки: синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь

Реклама
13:34

США помогут найти причину катастрофы F-16 ВСУ: командующий ВС о деталях крушения

13:21

В каком окружении оказались оккупанты на Курщине: Попович заявил об уничтоженных мостах

13:20

Почему нельзя говорить "дОчка": какой ошибки стоит категорически избегатьВидео

13:08

Где и когда проведут "Евровидение-2025" - все детали

13:00

Война охватит четыре области РФ, режим Путина падёт до весны 2025-го – астролог Влад РоссВидео

12:59

Пустые "красные линии" РФ на Курщине: в ISW раскрыли, почему Путин не объявляет войну

12:56

Ошибки в воздухе или на земле: генерал о вероятных причинах крушения F-16 ВСУ

12:31

Как устранить засор в ванной от волос: хитрость, о которой многие не знаютВидео

12:30

Температура превысит норму на 8 градусов: на какие регионы Украины надвинется жара

12:28

Популярная российская певица-путинистка уходит со сцены

12:17

Церковный праздник 31 августа: что запрещено делать в день чествования Пресвятой Богородицы

12:04

Дрон взорвался прямо перед авто: журналисты попали под удар РФ на ДонбассеВидео

11:51

Под угрозой город-миллионник: в FT назвали вероятную цель РФ после Покровска

11:39

Как принудить РФ к миру: у Зеленского назвали условия

11:24

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Обезьянам - беспорядок, Драконам - проблемы

11:23

РФ стягивает больше войск на Курщину: в ISW раскрыли план Кремля

10:40

Первое крушение украинского F-16: в Пентагоне сделали заявление

10:31

"Выходит на митинги в поддержку Путина": Слава Демин ошарашил правдой о своей матери

10:30

Графики изменились: каким регионам Украины экстренно отключат свет

10:11

РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами, цели сбивали в 5 областях: какие последствия

Реклама
09:49

ВСУ мощно уничтожили десантную группу РФ под Курахово: пытались прорвать оборону

09:41

США и Китай не согласовали план завершения войны в Украине

09:33

Король голый: почему статус России как сверхдержавы - карикатурное преувеличениемнение

09:30

Чем отмыть застарелую ржавчину с унитаза: легкий, но очень эффективный способВидео

09:29

Гороскоп на завтра 31 августа: Тельцам - счастливый день, Водолеям - сумасшедшая удача

09:19

"У него всегда были молодые": молчун Меладзе завел фаворитку после развода

09:04

РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

08:37

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:29

Откуда ВСУ могут Паляницей ударить по Москве: названо два опасных для РФ города

08:25

Войска РФ выбили ВСУ из села Коренево на Курщине - DeepState

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять