'Воевать вместе с Украиной': Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну

Лукашенко признался, что неизвестные силы предлагают ему перейти на сторону Украины.

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Лукашенко рассказал о стратегических предложениях / коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот: видео

Кто-то якобы советует Александру Лукашенко отвернуться от России и стать на сторону Украины в борьбе против оккупантов и российской агрессии. Об этом друг Путина признался на республиканском педагогическом совете.

"Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай здесь отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А до той границы мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - говорит Лукашенко.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. видео дня Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Лукашенко традиционно решил оставить в секрете, кто же именно выдвигает ему такие интересные предложения. Ни деталей, ни доказательств он не привел и лишь в своей обычной манере рассказал, что белорусы живут "в сверхсложное время".

"Мы живем в сверхсложное время. Я не говорю о том, что на юге у нас война идет. Что эти бешеные на Западе готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту (маленькая Беларусь - она не такая маленькая, когда занимаешься ею в целом), развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелая работа", - подытожил Лукашенко.

Войска Беларуси у границ Украины - что об этом известно:

Недавно Беларусь стянула войска к границе с Украиной. Отмечается, что в Гомельской области зафиксированы Силы спецопераций, вооружение и военная техника, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".

Ранее сам Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной. В Госпогранслужбе отметили, что заявления белорусского диктатора Лукашенко способствуют нагнетанию ситуации в пользу российского режима.

Украинские фортификационные сооружения у границ с Беларусью готовы к тому, чтобы встретить врага, сказал руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Он прокомментировал угрозу нападения со стороны Беларуси на Житомирщине.

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