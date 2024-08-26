Угроза нападения из Беларуси на Житомирщине: в ОВА сделали заявление

Украинские фортификационные сооружения у границ с Беларусью готовы к тому, чтобы встретить врага, сказал руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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Враг не пройдет из Беларуси в районе Житомирской области – ОВА / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 4-я ОТБр

Наступление оккупантов из Беларуси через Житомирскую область маловероятно, поскольку граница в том направлении хорошо укреплена. Фортификации практически полностью построены, регион готов к потенциальной встрече врага. Об этом заявил глава Житомирщины Виталий Бунечко.

В интервью Интерфакс-Украина он рассказал о том, что готовность фортификаций на границе оценивается в 99%.

"Где-то строители исправляют свои „помарки", где-то мы проводим экспертизу, чтобы убедиться в качестве, где-то надо подписать акты выполненных работ и полностью рассчитаться. Но наши фортификационные сооружения полностью готовы, и в случае, если кто-то захочет зайти с северной границы, то наши взводные, ротные опорные пункты, полосы препятствий готовы встретить врага", - отметил Бунечко. видео дня

По словам чиновника, военные подготовили новые проекты и рекомендации, как сделать границу и область настоящей ловушкой для вражеских сил.

"Вероятность наступления через Житомирскую область, могу сказать, очень мала, потому что мы очень сильно заминированы. И когда соседний вассал России говорит о перемещении войск и обо всем остальном, то мы очень уверены в себе на границе по линии защиты. И я думаю, что они об этом знают", - подчеркнул Виталий Бунечко.

Войска Беларуси у границ Украины – что об этом известно:

Беларусь стянула войска к границе с Украиной под видом учений, сообщили в Министерстве иностранных дел. Военную технику, белорусских военных и боевиков ЧВК Вагнер зафиксировали в Гомельской области. В МИД призвали Минск не совершать "трагических ошибок" под давлением Москвы.

В ГПСУ оценили угрозу со стороны Беларуси: пограничники заявили, что несмотря на опасность направления, непосредственно вблизи украинских границ белорусских сил не зафиксировано. Разведка активно следит за ситуацией.

В СНБО объяснили, стоит ли ждать нападения из Беларуси: представитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сказал, что оснований для паники нет. Силы обороны контролируют ситуацию.

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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