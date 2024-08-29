Беларусь впервые применила авиацию для сбивания 'Шахедов' из РФ: что известно

Аналитики отмечают, что российский "Шахед" пересек границу с Беларусью около 03:30 в ночь на 29 августа и, вероятно, был сбит белорусской авиацией.

https://glavred.info/ukraine/belarus-vpervye-primenila-aviaciyu-dlya-sbivaniya-shahedov-iz-rf-chto-izvestno-10592522.html Ссылка скопирована

Истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за российским "Шахедом" / Коллаж Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Беларусь впервые применила собственные военно-воздушные силы для сбития российского ударного БпЛА типа "Шахед", который залетел на территорию страны со стороны Украины. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, ночью 29 августа во время очередной атаки РФ на Украину один из дронов "Шахед" снова попал на территорию Беларуси, в Ельском районе, около 03:30.

"По нашим данным, после захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а около 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали по меньшей мере 2 взрыва и наблюдали яркую вспышку в небе", - говорится в сообщении. видео дня

Фото: "Беларускі Гаюн"

Согласно данным мониторинговой группы, это, вероятно, впервые зафиксированный случай, когда истребитель ВВС Беларуси попытался уничтожить реальную военную цель в небе - российский дрон-камикадзе "Шахед".

Что такое "Беларускі Гаюн"? Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.

Удар по территории Украины 29 августа - какая ситуация на границе с Беларусью

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 августа российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью ударных дронов. В нескольких районах столицы были зафиксированы осколки от взрывов.

Беларусь мобилизовала войска на границе с Украиной под видом учений, сообщает Министерство иностранных дел. В район Гомельской области переместили Силы спецопераций, вооружение и технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Также к границе направили "вагнеровцев".

Политический аналитик Игорь Тышкевич отметил, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко наращивает военное присутствие на границе с Украиной и проводит военные учения, чтобы продемонстрировать поддержку России на фоне операции ВСУ в Курской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред