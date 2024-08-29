РФ нужен не Покровск: эксперт объяснил цель оккупантов на Донбассе

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что цель российской оккупационной армии не захват города Покровск в Донецкой области, а дальнейшее движение на Константиновку.
"Покровское направление важно, потому что за Покровском есть дорога Мирноград — Краматорск. За Краматорском следующий город — Константиновка и Часов Яр. Часов Яр — это наш форпост", — сказал Нарожный в эфире 24 канала.
Нарожный отметил, что оккупанты уже более полугода не могут захватить Часов Яр, потому что перед ним канал, который работает как укрепление, а сам город расположен на господствующей высоте.
"Поэтому они пошли стандартным путем — обрезанием путей снабжения. Они атакуют со стороны Покровска", — объяснил эксперт.
Он добавил, что в районе села Воздвиженка есть участок, где враг находится в 5-6 километрах от дороги на Константиновку. Второй участок — это сам город Покровск, который примерно в 7 — километрах от дороги. Поскольку противник уже несколько недель не может захватить Воздвиженку, поэтому и сосредоточился на Покровске.
"Не могу сказать, что там хаос, все отступают или бросают оружие. Враг продвигается со скоростью сотни метров, а не километров. Но ситуация тяжелая", — подчеркнул Нарожный.
Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
Что происходит на Покровском направлении - последние новости
По последним данным Deep State, у российской оккупационной армии есть успехи в Донецкой области - они продвинулись в районах шести населенных пунктов.
28 августа аналитики мониторингового канала Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулась на этом направлении.
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже на следующей неделе или через неделю увидим первые бои за город Покровск.
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