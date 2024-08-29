Готовятся к новому штурму: ВС РФ продвинулись в 6 населенных пунктах на Донбассе

В основном ВС РФ сосредотачивались на штурмах на Покровском направлении.

https://glavred.info/ukraine/gotovyatsya-k-novomu-shturmu-vs-rf-prodvinulis-v-6-naselennyh-punktah-na-donbasse-10592471.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты имеют успехи в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Запад

У российской оккупационной армии есть успехи в Донецкой области - они продвинулись в районах шести населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики Deep State.

"Враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что оккупанты в основном готовились к следующему массовому штурму на Покровском отрезке.

видео дня

Что говорят в Генштабе ВСУ

28 августа в сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Торецком направлении ВС РФ 20 раз атаковали украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении оккупанты 59 раз атаковали позиции Сил обороны.

Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

В районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, за сутки россияне на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 — ранеными. Уничтожены три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.

Также оккупанты шесть раз штурмовали передний край обороны ВСУ в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Российская оккупационная армия захватила села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулась на этом направлении. Об этом утром 28 августа сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что войскам страны-агрессора России на Покровском направлении удалось продвинуться на крайний рубеж, где можно остановить противника - железную дорогу в Новогродовке.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже на следующей неделе или через неделю увидим первые бои за город Покровск.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении боевых действий и отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, задействованных в боевых действиях.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред