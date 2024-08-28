Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

Российская оккупационная армия захватила села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулась на этом направлении. Об этом утром 28 августа сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.
Российские войска также продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного.
Аналитики Deep State также обновили карту боевых действий, где изображена текущая ситуация на фронте.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Российская оккупационная армия достигла значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.
В частности, российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).
Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что войскам страны-агрессора России на Покровском направлении удалось продвинуться на крайний рубеж, где можно остановить противника - железную дорогу в Новогродовке.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении боевых действий и отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, задействованных в боевых действиях.
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