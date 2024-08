Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

Российская оккупационная армия достигла значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.

Как говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина. Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города.

Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).

Отмечается, что наиболее боеспособные российские войска в настоящее время поддерживают российское продвижение в направлении Покровска, а наступательные операции России являются символом более широкой российской теории победы в Украине, которая основывается на, казалось бы, бесконечном тактическом продвижении вперед.

"Постоянное и полное предоставление Россией приоритета Покровскому направлению, вероятно, повлияет на общий боевой потенциал России в Украине после любого сценария развития событий в Покровске, особенно учитывая то, что Кремль пытается сбалансировать достижения в Покровске с защитой от украинского вторжения в Курскую область", - отмечают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.