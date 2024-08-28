Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

Российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки и захватили Калиново.

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Оккупанты захватили Калиново / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Российская оккупационная армия достигла значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска.

Как говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина. Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города.

Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).

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Отмечается, что наиболее боеспособные российские войска в настоящее время поддерживают российское продвижение в направлении Покровска, а наступательные операции России являются символом более широкой российской теории победы в Украине, которая основывается на, казалось бы, бесконечном тактическом продвижении вперед.

"Постоянное и полное предоставление Россией приоритета Покровскому направлению, вероятно, повлияет на общий боевой потенциал России в Украине после любого сценария развития событий в Покровске, особенно учитывая то, что Кремль пытается сбалансировать достижения в Покровске с защитой от украинского вторжения в Курскую область", - отмечают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация в Покровске - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении боевых действий и отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, задействованных в боевых действиях.

Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что войскам страны-агрессора России на Покровском направлении удалось продвинуться на крайний рубеж, где можно остановить противника - железную дорогу в Новогродовке.

Российские силы продолжают продвигаться на Покровском направлении, захватив еще один населенный пункт, сообщает DeepState.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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