УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Положат 50-60 тысяч человек": Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Юрий Берендий
27 августа 2024, 15:34
272
Владимир Зеленский отметил, что в ходе наступления на Покровском направлении РФ понесет колоссальные потери в живой силе.
'Положат 50-60 тысяч человек': Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении
Зеленский прокомментировал продвижение РФ на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, deepstatelivemap, 43 отдельная механизированная бригада

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении боевых действий и отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, задействованных в боевых действиях. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".

"Иногда бывает, что нет разницы - стоит три бригады или пять бригад. Главное, кто на тебя давит и в каком количестве", - сказал он.

По словам Зеленского, решение о том, кто и в каком количестве сейчас должен быть на самом тяжелом Покровском направлении, принимают военные. Он добавил, что российские войска на этом направлении не отступают, поскольку при попытке отступления их расстреливают.

видео дня

"Это как с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 - мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не имеет такой численности военных, как Россия, и поэтому должна действовать умнее.

"Должны быть хитрости. А уши [у врага - ред.] везде, и не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет успеха", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ежедневно обсуждает с генералом Сырским вопрос усиления Покровского направления и других направлений.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты оказывают сильное давление на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны пытаются сдержать дальнейшее продвижение врага, но иногда вынуждены отступать, чтобы избежать оперативного окружения. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий объяснил, что отступление на поле боя не всегда означает поражение, а может быть тактическим маневром.

Российские силы продолжают продвигаться на Покровском направлении, захватив еще один населенный пункт, сообщает DeepState.

Украинские военные продолжают удерживать оборону на Покровском направлении, где ситуация остается одной из самых сложных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Ставке верховного главнокомандующего было принято важное решение об отправке дополнительных сил на это направление.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Покровск
Реклама

Главное за день

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:32 Украина
В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

16:06 Украина
Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

15:36 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания 131974

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов 33238

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт 29460

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии 27632

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии

Последние новости

16:49

На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

16:32

Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

16:32

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:07

Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

16:06

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:48

Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

15:36

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

15:34

"Положат 50-60 тысяч человек": Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

15:32

"Татаров в Киеве убивал чеченцев!": Зеленского вывел из себя вопрос о "пяти менеджерах"

Реклама
15:17

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

15:07

Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осеньюФото

15:01

"План победы" в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции

14:54

Выложил всю правду про Аллу Пугачеву: Андрей Макаревич решился на откровенность

14:52

Ученые определили признаки высокого IQ

14:39

"Воевать вместе с Украиной": Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну

14:35

Без разрешения союзников: Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

14:21

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковВидео

14:15

Впечатляющая цифра: Сырский озвучил, сколько населенных пунктов взяли на Курщине

13:49

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

Реклама
13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

12:26

Китайский гороскоп на сентябрь 2024: Быкам - дорогие покупки, Тиграм - проблемы

12:23

Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

12:20

Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

12:12

Как ускорить созревание томатов: интересный лайфхак с зубочистками

12:12

"Польша находится в состоянии войны": в Минобороны страны сделали важное заявление

11:55

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершениеВидео

11:53

Внука Аллы Пугачевой поймали в Москве - заплатил за все

11:39

Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой

11:38

Богатая, красивая и знаменитая: Бен Аффлек нашел замену Дженнифер Лопес

11:13

Уже 4 погибших: Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку врага

11:07

Не Курском единственным: ВСУ прорываются в Белгородской области – росСМИ

10:55

Гороскоп на завтра 28 августа: Ракам - волна удачи, Скорпионам - стресс и споры

Реклама
10:51

"РФ не добьется успеха в Украине": Байден резко отреагировал на ракетный удар 26 августа

10:40

РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом": 65 целей удалось сбитьФото

10:32

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

10:25

Ограничения не отменят: графики отключений могут действовать еще до двух недель

10:15

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Змеям - страдания, Козлам - ловушка

09:45

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

09:42

Командование РФ загнали: оккупационные войска перебрасывают из Украины - ISW

09:28

Впервые за 19 лет: Андрей Губин появился на публике со своей девушкой - что с ним случилось

09:26

Наносят врагу ощутимые потери: Генштаб о боях на Покровском направлении

08:55

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять