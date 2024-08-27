'Положат 50-60 тысяч человек': Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Владимир Зеленский отметил, что в ходе наступления на Покровском направлении РФ понесет колоссальные потери в живой силе.

https://glavred.info/ukraine/polozhat-50-60-tysyach-chelovek-zelenskiy-rasskazal-o-situacii-na-pokrovskom-napravlenii-10591994.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал продвижение РФ на Покровском направлении / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, deepstatelivemap, 43 отдельная механизированная бригада

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении боевых действий и отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, задействованных в боевых действиях. Об этом он заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".

"Иногда бывает, что нет разницы - стоит три бригады или пять бригад. Главное, кто на тебя давит и в каком количестве", - сказал он.

По словам Зеленского, решение о том, кто и в каком количестве сейчас должен быть на самом тяжелом Покровском направлении, принимают военные. Он добавил, что российские войска на этом направлении не отступают, поскольку при попытке отступления их расстреливают.

видео дня

"Это как с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 - мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не имеет такой численности военных, как Россия, и поэтому должна действовать умнее.

"Должны быть хитрости. А уши [у врага - ред.] везде, и не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет успеха", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ежедневно обсуждает с генералом Сырским вопрос усиления Покровского направления и других направлений.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты оказывают сильное давление на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны пытаются сдержать дальнейшее продвижение врага, но иногда вынуждены отступать, чтобы избежать оперативного окружения. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий объяснил, что отступление на поле боя не всегда означает поражение, а может быть тактическим маневром.

Российские силы продолжают продвигаться на Покровском направлении, захватив еще один населенный пункт, сообщает DeepState.

Украинские военные продолжают удерживать оборону на Покровском направлении, где ситуация остается одной из самых сложных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Ставке верховного главнокомандующего было принято важное решение об отправке дополнительных сил на это направление.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред